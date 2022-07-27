倒數6天！718萬汽機車主還沒繳汽燃費　逾期最高罰3千元

▲自用車汽燃費開徵，繳費期到8/1止。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

自用車汽燃費7月開徵，公路總局統計，迄今仍有718萬輛汽機車尚未繳納汽燃費，由於繳費期限至8月1日止，僅剩6天繳費期，若逾期未繳，將面臨300到3000元罰款。

公路總局表示，111年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，截至今天7月27日止，已有62%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約718萬輛，提醒車主繳費期限至8月1日止，請把握最後幾天繳費期限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依《公路法》第75條規定，汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新臺幣900元以上者，處新臺幣300元以上、3000元以下罰鍰。

公路總局表示，民眾可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

公路總局提醒，防疫期間為免群聚感染，仍請車主多利用網路或電話等線上繳納汽燃費管道，免出門即可輕鬆完成繳納。