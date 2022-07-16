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號召白牌機車衝國道爭路權！高公局疾呼「珍惜生命」　違規罰6千

▲2022交通解嚴大遊行，機車騎士騎上忠孝西路。（圖／記者林敬旻攝）

▲機車路權團體日前發動交通解嚴大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

大型重型機車爭取上國道行動再擴大，臉書粉絲團「94要上國道」今(16日)再發起7月18日下周一起連14天號召全台1500萬輛50C.C以上摩托車上國道，也包括白牌機車，訴求與國際接軌。高公局表示，白牌機車上國道會有行車安全疑慮，呼籲「要珍惜生命」，違規上國道將開罰3千到6千元。

路權團體指出，台灣是1968年11月8日國際道路公約簽約國，是可以依法制發國際駕照的國家，應依循國際規制施行之根據國際道路公約第25條之內容，包括50cc以上的摩托車即可行駛高速公路為原則，也就是各式重型機車才可以使用高速公路；以及可達台灣高速公路最低安全速限60km/h以上之合法上牌領照摩托機動車輛，是為可行駛高速公路之車種考量，應依照車道速限用路。

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▲2022交通解嚴大遊行，機車騎士騎上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲機車路權團體日前舉辦交通解嚴大遊行，爭取路權。（圖／記者林敬旻攝）

對此，高公局呼籲大型重機和白牌機車車主依循法律規定，依照交通規則行駛，不要造成其他用路人困擾，針對開放大型重機上國道議題，目前公路總局將修訂大型重機教材及強化考照制度，同時也會請大型重機團體加強車友行車安全規定，高公局將持續收集資料，待各界凝聚共識後再行研議。

高公局表示，50C.C.以上機車的速度上高速公路會有行車安全疑慮和危險，呼籲「要珍惜生命」，也會協請警方協助，若有違規情況，將會依法開罰3千到6千元外，另還會有拖吊費用產生。

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