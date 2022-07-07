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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新時代解決對台問題　劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

▲▼《血沃寶島——中共台灣英烈》出版座談會在北京召開 、大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

記者任以芳／綜合報導

今（7日）天是「七七事變」（盧溝橋事變）85週年，大陸國台辦主任劉結一在黨媒《人民日報》刊登署名文章，標題為《在新時代新徵程上奮力推進祖國統一進程》。該文稱，大陸貫徹新時代黨解決台灣問題，將展現最大誠意和努力，在和平統一為前提之下，積極探索「兩制」台灣方案。

中共即將在下半年舉行二十大，劉結一指出，必須與時俱進制定實施對台方針政策，以習近平同志為核心的黨中央全面推進對台工作理論和實踐創新，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。

劉結一首先表示，解決台灣問題的時、勢、義始終在主張統一的力量這一邊。並且指出，大陸日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢持續轉化為對台工作效能，推動祖國統一進程向前邁進。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲2019.1.2 習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，首次拋出探索「兩制」台灣方案。（圖／路透）

劉結一進一步說，堅持「和平統一」、「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，積極探索「兩制」台灣方案，為和平統一創造廣闊空間。

他也強調，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，目的是維護祖國和平統一的前景，維護包括台灣同胞在內的中華民族根本利益。堅持一個中國原則和「九二共識」。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。

話鋒一轉，劉結一再次抨擊，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。台灣問題是中國的內政，堅決反制外部勢力打「台灣牌」，堅決反對任何外來干涉。　　

劉結一再次重申，秉持「兩岸一家親」理念，也呼籲廣大台灣同胞要深刻認識統一是福、「台獨」是禍，壯大反「獨」促統力量。

最後，劉結一做出總結，指稱願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，明確了實現統一的方式和底線。提出探索「一國兩制」台灣方案，展現了統一形式的包容性、開放性、發展性；提出兩岸民主協商，指明了共謀統一的方向和道路。

　　

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