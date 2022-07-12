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屏鵝公路種樹百里害出遊車潮「白天塞到深夜」　公總調整施工計畫

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為改善屏東和墾丁沿線景觀，「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」7/1動工，明年春節前將完工，不過適逢暑假出遊，屏鵝公路近日周末出現恐怖塞車車潮，從白天塞到深夜，立委陳椒華今(7/12)更質疑該計畫為撒錢趕工，半年花掉6.8億元。公路總局則祭出部分路段暑假不施工、或平日施工等因應。

公路總局表示，屏鵝公路係國人前往墾丁國家公園之主要道路，道路沿線植栽於民國80年推動種樹百里計畫至今已逾30年，在社經發展與居住環境改變下，樹木生長亦受到相當影響，為改善並優化屏鵝公路植栽觀賞性，並同步辦理桿線下地作業，以利未來樹冠生長，藉由「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」建構前往墾丁國家公園之景觀道路。

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根據規劃，推動計畫主要區分電力、電信等桿線下地及植栽換補植作業，其中桿線下地工程將結合相關電信設施、路口號誌等管線一併辦理地下化，由於尚未下地路段約69公里，整體工程目前採4標案進行，分別為第1標高屏大橋至潮州路段、第2標潮州至水底寮路段、第3標水底寮至楓港路段，及第4標楓港至恆春路段。

由於暑假周末出遊車潮從白天塞到深夜，公路總局表示，「屏鵝公路種樹2.0計畫」施工期間交通維持措施，於高屏大橋至水底寮路段，原則採每日施工。水底寮至加祿堂（436～446K）路段，於暑假期間不施工，至9月1日後起施作，並採每週六、日於水底寮路段實施調撥車道，加速疏導出遊及返家車潮。

台1線加祿堂至楓港（446K~461K）路段及台26線楓港至恆春（2K～23K）路段，採平日施工，周六、日則以維持雙向4車道前提下才予施工。

公路總局表示，因應暑假期間車流增加，公路總局針對「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，於每週六、日並成立疏運應變小組、製作替代道路圖卡，加強宣導民眾遇車流壅塞時行駛替代道路。另於台1線、台26線CMS即時資訊發布交通宣導訊息，並利用虛擬CMS機動發布交通疏導訊息，供用路人參考因應。

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