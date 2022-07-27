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柯文哲拜會民進黨團被「當面洗臉」　議員嗆：慶幸你5個月後就要離開

▲▼台北市長柯文哲27日赴台北市議會民進黨團說明重大政策。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲27日赴台北市議會民進黨團說明重大政策。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，認為是債留子孫，但因台北市議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，最終決定參酌歲出、歲入餘絀，提撥10％發放，但26日卻怪罪前社會局長許立民。對此，台北市長柯文哲27日拜會議會民進黨團，總召江志銘當面痛批，柯文哲信用破產，毫無誠信可言。

柯文哲27日中午赴台北市議會拜會民進黨團，近期因柯文哲爭議言論，使市府與議會關係越來越差，出席的民進黨議員也越來越少，僅只有總召江志銘以及阮昭雄、洪健益、林世宗、鍾佩玲、李建昌、周威佑等人出席。

柯文哲與江志銘坐定位後，只見江志銘批頭痛批，柯文哲最近可說是翻臉如翻書，竟然將停發重陽敬老金的責任推給前社會局長許立民，柯文哲講話已經信用破產，可說是毫無誠信可言，所以柯文哲今日所說的話、做得報告，可以說是沒有人會相信，「你今天來拜會黨團，本席覺得一點意義都沒有。」

▲▼台北市長柯文哲27日赴台北市議會民進黨團說明重大政策。（圖／記者袁茵攝）

江志銘表示，過去議會再三要求保留敬老禮金，但柯文哲完全不屑一顧，還批評其他縣市沒有財政紀律、債留子孫、買票討好選民，更說支持發敬老禮金的議員是選民錯誤判斷；然而柯文哲今日為了選舉，卻將過去所說的話都吞回去，還稱是許立民害的，「許立民當年幫你輔選、擔任社會局長可說是盡心盡力，今天卻落得這樣的下場，真是情何以堪。」

江志銘批評，「我真的是替台北市民感到慶幸，我們柯市長還有5個月就要離開了，大家就不用忍受這種毫無誠信、毫無擔當的市長。」另外有關雙城論壇，柯文哲不顧議會決議，在共機擾台期間執意舉辦，不顧議會決議、藐視議會的行為，完全是跟市議會對幹，所以今日下午會在大會提案，要求雙城論壇預算不得動支，譴責柯文哲藐視議會的行為。

對此，坐在一旁的柯文哲回應，普發重陽敬老金是不對的，社會福利還是要偏向弱勢，過去北市府有沒有發重陽敬老金？答案是有的，仍有發給中低收入戶，「我只是反對不分青紅皂白普發。」

柯文哲認為，經過這幾年的變化，以前負債累累的狀況下發重陽敬老金是不對的，因為會債留子孫，但由於北市府收入減掉支出仍有剩下的錢，所以「我可以接受，因為政治也是各方妥協的專案，大原則OK。」但若用台北市的方式，其他縣市沒辦法發重陽敬老金，「因為他們還在負債。」

柯文哲提及，許立民是他的學生，當時還想培養對方選市長，但人各有志，許立民還是想回台大醫院，所以也不用擔心，「我們兩個昨天有通過LINE，我們本來關係就很好。」

至於雙城論壇部分，柯文哲說明，每個人要各自表述，兩岸之間一定有衝突，也會有各自的堅持，但就是因為衝突才一定要辦，特別是俄烏戰爭後，他覺得要在政治上備戰、能戰且避戰，例如北市府認真準備25日的萬安演習，態度就是要務實，一方面備戰能戰且避戰，一方面也有雙方互相妥協的機會。

柯文哲強調「五個互相」，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解，可以合作的時候合作，應該競爭時競爭，必須對抗時對抗，還是要在職務上做應該做的事情，「當然每個政黨有各自表述，這我們都尊重。」

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