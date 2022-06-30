竹市首座社區兒童療育服務據點啟用　療育服務扎根社區

▲沈慧虹今日開箱整體環境、和孩子互動玩遊戲。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「早期發現、早期通報、早期療育」，新竹市政府落實行政院強化社會安全網第二期計畫，積極布建社區療育服務資源，將早療資源帶入社區，讓有需要的家庭得到更近、更便利的服務。今（30）日北區及香山區發展遲緩兒童社區療育服務據點啟用，新竹市副市長沈慧虹開箱據點並曝光四大特色，包含定點或到宅療育服務、定點臨托服務、家長共學與親職教育以及社區共融與親子活動。

沈慧虹今日開箱整體環境、和孩子互動玩遊戲，她表示，據點與伊甸基金會、台大醫院合作，讓早期療育服務走入社區，扎根社區，讓孩子在黃金療育時期得到專業照顧，不管是支持家長還是幫助孩子，據點都有完善且深入的服務，「孩子的成長不能等，謝謝大家照顧孩子，我們會當大家靠山」。

社會處指出，據點有四大服務特色，第一，定點或到宅療育服務，使服務能深根社區達到主動挖掘發展遲緩兒童，以及早介入並提供療育服務；第二，定點臨托服務，讓家長獲得喘息；第三，家長共學與親職教育，提供家長教養技巧、個別諮詢；第四，社區共融與親子活動，以親子互動遊戲，增強家長及孩子彼此互動能力，降低親職壓力促進彼此親子關係。

慢飛兒倪倪的阿嬤分享：「很感謝老師定期到家裡教倪倪學中文，看見倪倪持續進步，我很欣慰，除了教倪倪，老師也教會我運用居家用品，協助倪倪進行語言訓練，我不會像過去因為聽不懂倪倪的表達，就不理他了。」

社會處處長張柔表示，發展遲緩兒童社區療育服務據點室內空間約25坪，有療育遊戲區、親子共讀區、肌力訓練區、晤談區、辦公空間，室內採光明亮舒適，戶外亦有寬廣空間，方便家長停車。

財團法人伊甸社會福利基金會桃竹苗區區長陳艷芳表示，據點預計可以服務40戶家庭，除了提供療育服務，在市府的支持及指導下，也會結合在地資源，辦理家長共學團體、社區共融活動、親職教育及親子活動，也預計於111年7月28日結合台大醫院新竹分院復健團隊，辦理家長療育經驗客廳會，目前已有20組家庭報名。

社會處表示，若民眾有社區療育服務的需求，歡迎洽詢社會處身心障礙福利科03-5352386或社區療育服務據點03-5381171。