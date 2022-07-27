不忍學校被汙名化　李妍慧請辭中華大學校董：留給校方獨立自主空間

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，中華大學董事長李妍慧證實已在22日請辭生效。對此，李妍慧27日受訪表示，因自己有其他身分，這段時間以來相當不忍看到學校被汙名化，才提出辭呈；她也呼籲，請留給校方獨立自主的空間，不要說有些不了解也沒有寫過學術論文的人，不了解學校運作的人，對學校指手畫腳，然後做出一些沒有根據的臆測。

李妍慧27日受訪表示，論文爭議事發之後，7月21日召開第一次董事會，也在董事會中報告自己的想法，「22日就向董事會提出辭職，並在當天開始生效」。

李妍慧說，辭職最主要的原因是董事會跟校方已再三說明，董事會沒有介入校務，希望能夠讓中華大學有獨立的學術審查空間，也經過很多次的呼籲，「我自己個人有其他身分的關係，所以這段時間以來相當不忍看到學校被汙名化」。

李妍慧提到，今天早上看到一篇報導，台北市議員王鴻薇把昨天的新聞跟她連結在一起，影射她以校董的身分施壓，所以才導致昨天的辭職事件發生，「這就是很明顯的政治力操作，事實上我根本就不知道那位教授辭職的事情，我跟大家一樣是看新聞才知道」。

「這就是我最不願意看到發生的事情。」李妍慧表示，論文爭議已經是舊聞了，是很久以前發生的事情，董事會現在能做的，就是要怎麼去保護被輿論抹黑的校方，能做的事情很有限。

李妍慧也表示，要再三呼籲，請留給校方獨立自主的空間，不要說有些不了解也沒有寫過學術論文的人，不了解學校運作的人，對學校指手畫腳，然後做出一些沒有根據的臆測，「真的做了什麼，都歡迎提出證據來，自己做這個動作是希望能夠給學校一個空間，讓學術審查能夠在倫理與價值下完成」。

▲民進黨發言人李妍慧。（圖／記者陳家祥攝）