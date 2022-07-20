李妍慧按鈴怒告朱立倫、柯文哲　「編纂林智堅論文案幻想文」

▲民進黨發言人、市議員李妍慧按鈴怒告國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲等人。（圖／李妍慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天上午到新竹地檢署按鈴申告，對國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、台北市議員游淑慧、立法委員賴香伶等人提出誹謗罪之告訴。她指控，這些人針對前新竹市長林智堅論文風波，編纂寫出的幻想文，與事實情況差異極大，為了遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏。

李妍慧表示，在新竹前市長林智堅的論文風波中，這些人在沒有證據的情形下，任意污衊她以中華大學董事長身分干預校務，甚至隨意編造各種假消息，除了針對她個人人格攻擊之外，對於中華大學、民主進步黨以及她的家庭，造成極大名譽上的傷害，她無法接受。

李妍慧表示，上述等人編纂、牽強附會寫出的幻想文，與事實情況差異極大，為了遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏，令人無法忍受。

李妍慧說，這段時間對她誹謗跟不實內容量體極大，她與律師花了一番工夫對網路上不實誹謗內容搜羅整理，已經掌握到初始造謠、加油添醋散播最力的重點先提告，其餘的還有後續法律行動，絕不寬貸。

李妍慧表示，這種粉專發文，再轉媒體，再轉網路社群散播的抹黑途徑，發文者藏匿在網路跟媒體之後，企圖規避刑責，她會不斷搜集罪證，一定會追究到底。