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50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵口味五花八門、應有盡有，有時拿來當作正餐也很方便。（圖／記者蕭筠攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

泡麵是許多人便宜又快速飽餐一頓的首選，每個人心中更有自己最愛的口味，不過近期有些泡麵價格悄悄調漲，就有一名網友表示，現在有些泡麵的價格都快跟一個便當一樣了，好奇50元以下的泡麵誰是冠軍？引網友熱烈討論。

一名網友在PTT以「50塊下的泡麵誰才是王者？」為題發文，表示目前市面上泡麵非常多，但通常價格在50塊以下的泡麵都沒有肉塊調理包，導致風味也少一半。而且現在的肉塊泡麵價格都約60元左右，也快可以買一個便當了，因此好奇詢問「有沒有哪款泡麵是50元以下的不敗王者？」且「吃起來不會讓人覺得死鹹的」。

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▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲50元以下的泡麵幾乎都沒有肉塊了。（圖／記者周宸亘攝）

貼文掀起許多網友熱議，不少人認為泡麵真的越來越貴，但說到心目中經典不敗的泡麵，大家都各有心頭好，「拉麵道豚骨口味」、「阿Q桶麵，泡菜口味」、「問就是維力，我是說地溝油版本」、「蔥燒牛肉麵+蛋，請拿去網咖請人代煮」、「黑色辛拉麵」、「阿Q紅椒牛肉」、「來一刻海鮮口味」、「味味A排骨雞 一碗好像22元」、「來一客、蔥燒牛肉麵、肉臊米粉、維力炸醬」、「維力炸醬麵，百吃不膩」、「印尼泡麵，超級便宜！」。

也有網友提出好吃又經濟實惠的組合，「大乾麵（紅油擔仔）+王子麵2包＝飽到吐」、「維力炸醬麵＋來一客，兩個混在一起吃，整個就是新世界的大門被打開，而且2碗不到50元」、「維力的醬買下去，王子麵一包7元，你加個3包，醬拌下去，飽到吐」、「反正不管什麼泡麵，都要多加一包王子麵或科學麵」。

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