南機場排第二！「台灣最推的夜市」網友答案超一致：會帶外國人逛

▲寧夏夜市。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

逛夜市是許多人旅遊必排的觀光景點之一，裡頭總有各式各樣的在地美食，非常受歡迎。就有網友不禁好奇，大家覺得台灣哪個夜市是最有特色也最好逛的呢？話題一出，底下一票網友點名北部1夜市，直呼東西好吃又方便去。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「台灣最頂的夜市是哪間」為題發文，點名南機場夜市、羅東夜市、花園夜市和饒河夜市，同時也列出這4個夜市的特色美食，大家覺得全台哪個夜市最有特色呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛直喊寧夏夜市，「寧夏吃的最多」、「寧夏有好多我愛吃的」、「寧夏、士林就位置好且有捷運到」、「絕對寧夏」、「推薦外國人逛，我會推寧夏；本國人吃我推南機場」、「寧夏在地人推」、「寧夏，還用問」、「寧夏夜市超好吃」、「推寧夏，旁邊國小好停車，有地下截油管槽來管理環境」。

▲網友覺得寧夏夜市東西好吃、交通方便。（圖／記者張菱育攝）

除了寧夏夜市外，第二多人點名的則是南機場夜市，「南機場東西真的沒什麼雷」、「南機場臭豆腐X打所有臭豆腐」、「要東西好吃推南機場，而且印象中連鎖店比較少」、「南機場，低調拜託」、「只推南機場」。

還有其他網友分享，「花園吧！那個人潮真的可怕」、「個人覺得士林大勝」、「南機場幾攤不錯，整體水準饒河第一，寧夏第二」、「要CP值的話絕對是三合夜市第一」、「身為永和人，必須推個樂華夜市」、「個人第一名是基隆廟口夜市」、「中和夜市有我最愛的魷魚腳」。

不過，本站去（2021）年曾報導《士林與六合評價最低！台灣夜市聲量排行榜出爐 網友最愛是這三個》，Social Lab社群實驗室透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台夜市最近3個月內的網路聲量表現，而前三名分別是樂華、南機場，以及位在台中的旱溪夜市。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜