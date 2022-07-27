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吃一半就丟！他嫌「台灣泡麵變難吃」　網激推2國口味：設計也用心

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲網友覺得泡麵越來越難吃。示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人為了方便、省錢，常會直接吃泡麵當一餐，不過就有網友發文表示，他覺得現在的泡麵越來越難吃，以前「古早味」的美好，是否已經回不去？貼文曝光後，隨即引發熱議，其中更有網友力推日本、韓國的泡麵。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「現在泡麵怎爆難吃的」為題發文表示，雖然他幾年前就覺得泡麵不如以往美味，但日前因突然嘴饞，所以還是忍不住買了一包，想不到才吃一半，就難吃到整碗丟掉。

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原PO表示，泡麵變難吃應該不是「油」的關係，而是麵體變了，整體難吃度好像「更升級」了，以前「古早味」的美好，是不是已經回不去了？

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

貼文曝光後，底下網友熱議，「難道你要吃地溝油的泡麵嗎」、「台灣的麵體、油換了之後就是不對味，吃到一半都會有噁心的感覺」、「感覺麵體很快就爛了」、「現在的泡麵太健康啦，吃不習慣」、「連蓋子都超難開」。不過也有網友認為，「一度贊濃厚那系列不錯吃」、「統一肉燥鮮蝦、味丹排骨雞味味麵、味王麻油都是平價還不錯吃了」。

此外，也有不少網友推薦日本和韓國的泡麵，「你應該吃日本泡麵」、「日本泡麵超好吃，最近又便宜」、「日清的泡麵設計用心多了」、「你該吃日本泡麵了」、「韓國泡麵X打」、「韓國真的X打，Q彈好吃」、「我也喜歡吃韓國的，但那都要用煮的，不算泡吧」。

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