大陸全國台企聯赴溫州考察　走訪大學科技園、海洋經濟發展示範區

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國台企聯會長李政宏、各地台協會長及企業家近日前往浙江溫州參加2022台灣週專場活動，期間，眾人走訪溫州市國家大學科技園、溫州海洋經濟發展示範區等地，考察當地投資營商環境、區位、產業及平台建設等情況。

▲大陸全國台企聯前往浙江溫州考察當地營商環境。（圖／主辦方提供，下同）

溫州市國家大學科技園依浙江省科技創新副中心規劃設計，考察團透過聽取大學科技園孵化服務、科創版圖、空間佈局、覆蓋範圍、成果落地等情況，實地了解引進項目在技術開發和市場化方面具備的發展前景。

在溫州海洋經濟發展示範區，考察團先後參觀海經區城市規劃、城市大腦分平台，還聽取海經區發展歷程、城市規劃、科技創新、投資環境等情況介紹，藉由海經區發展歷程、投資環境等背景，尋求合作機遇。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，溫州營商環境優越，希望台商朋友多到溫州走走看看，投資溫州、興業溫州，「希望廣大台胞以此次活動為契機，主動融入共同富裕示範區建設，實現互利互惠，攜手開創浙台溫台融合發展光明未來。」

台企聯藉由支持浙江共同富裕示範區建設12條舉措，主動參與海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區建設，共創海峽兩岸大健康產業合作新平台，聚焦先進製造業、現代農業、現代服務業等領域合作，推動溫州與台灣優勢產業融合發展。