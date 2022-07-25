世衛發最高級別警報！大陸海關總署嚴防猴痘　急發入境公告

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關總署發布公告，為防止猴痘疫情傳入，要求即日起，來自猴痘疫情發生國家的人員，若接觸過猴痘病例或出現疑似症狀，入境時應主動申報。公告為期6個月。

據中國海關總署網站25日消息，世界衛生組織通報，今年已有75個國家報告超過1.6萬例猴痘病例，宣布猴痘疫情為國際關注的突發公共衞生事件。

為防止猴痘疫情傳入，保護出入境人員的健康安全，海關總署發公告稱，來自猴痘疫情發生國家的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫、面部和身體大範圍皮疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程序採取醫學措施，並開展採樣檢測。

公告強調，同時，來自猴痘疫情發生國家，且有染疫或染疫嫌疑的交通運輸工具的承運人，以及集裝箱、貨物的貨主等責任人，應按規定程序實施衛生處理。海關將依據疫情進展，實時動態調整口岸防控措施。

此前，世界衛生組織總幹事譚德塞于23日宣布，目前在75個國家和地區傳播的猴痘疫情已構成「國際關注的突發公共衛生事件」。這是該組織針對全球突發公共衛生事件發出的最高級別警報，目前新冠疫情和猴痘疫情處于同一警報級別。