溫州首屆兩岸青年創新創業大賽舉行　10餘支隊伍同台PK

▲大賽現場 。（圖／記者蔡儀潔翻攝，下同）

記者蔡儀潔／溫州報導

浙江溫州首屆兩岸青年創新創業大賽22日舉行，來自兩岸的10餘支青年隊伍同台競技。台南的台青劉卉榆與溫州大學的王若宇帶來「小樹雲」專案。王若宇表示，創業初期最缺資金與場地，透過這個活動能獲得展示的舞台。

此次大賽是「浙江台灣周」溫州專場的系列活動之一，分為兩岸大學生創意組、兩岸青年創業組兩個賽道，共徵集到103個參賽項目，最終兩岸大學生創意組的前三名以及兩岸青年創業組的前四名進入總決賽。

總決賽中，「石墨烯散熱片」項目以全場最高分獲得大賽特等獎，「寵物善終服務商」與「糖先知」兩個項目獲得大賽一等獎。

▲「糖先知」項目獲大賽一等獎。

近年來，溫州陸續推出惠台政策90條、46條，積極為來溫創業台青提供入駐台青創客平台，為來溫就業台青對接就業崗位，為台青提供「賓館式」台青公寓，並實現市域全覆蓋。

另外，溫州打造「築夢溫州」海峽青年創新創業季、台灣青年人才對接會、台灣大學生暑期實習實踐月等系列活動，吸引大批台灣青年瞭解溫州。

據統計，「築夢溫州」海峽青年創新創業季活動自2015年起，累計超過4000人次兩岸青年參加活動，每年都有10餘個子活動舉行，內容包括人文考察、實習實踐、創業大賽、沙龍論壇等。