　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台企參與「共同富裕示範區」大會舉行　李政宏：台商期待同等待遇

▲▼ 浙江台灣週溫州,共同富裕示範區。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／溫州報導

台商台企參與共同富裕示範區行動大會今（21）日在溫州舉辦，來自兩岸的台商、企業負責人等280人參加。台企聯會長李政宏李政宏受訪表示，現在台商企業呼籲能夠給予所謂的同等待遇，「這是我們非常期待的。」

浙江省台辦主任莊躍成在會上致詞稱，溫州是與台灣經貿交流合作最為密切的地方之一，省台辦未來將繼續大力支持溫州創建海峽兩岸大健康產業園，支持溫州全力打造台青築夢家園，為廣大台胞台青扎根溫州、在溫州發展，提供更大的發展機遇和更廣闊的發展空間。

莊躍成接著表示，歡迎更多台胞、台企、台青積極參與浙江先行建設，積極投身於浙台溫台的交流合作，共享大陸發展機遇，搭乘祖國發展快車，實現自身事業更大發展。

▼浙江省台辦主任莊躍成。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 浙江台灣週溫州,共同富裕示範區,浙江省台辦主任莊躍成。（圖／記者蔡儀潔攝）

浙江省委常委、溫州市委書記劉小濤在會上表示，溫州是大陸直飛台灣時空距離最近的城市，超過四分之一人口講閩南話，溫台來往密切，自2013年以來，連續8年承辦浙江台灣周專場活動，「我們秉持兩岸一家親的理念，深化海峽兩岸溫州民營經濟創新發展示範區建設，合作發展取得了累累碩果。」

劉小濤接著指出，溫州作為對台交流合作的先行區，將深入貫徹習近平總書記對台工作的重要論述，結合全國青年發展型城市建設，打造台商創業創富、台青築夢圓夢、台胞交流交往的新高地，擦亮台青築夢家園品牌。

▼浙江台灣周大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼2022浙江台灣周。（圖／記者蔡儀潔攝）

展望未來，他指出，期待廣大台商台青來溫州創未來，讓「敢為天下先」的溫州人精神和「愛拚才會贏」的台商精神激情碰撞，攜手創造溫台合作發展更加美好的未來。

對於營商環境的觀察，台企聯會長李政宏李政宏受訪表示，大陸的營商環境是越來越好，現在台商企業呼籲能夠給予所謂的同等待遇，即市場准入的部分，其實大陸方面也非的重視，多次在重要場合頒布惠台政策，習近平也表示要逐步給予台灣同胞同等待遇，「這是我們非常期待的。」

據悉，台商台企參與高質量發展建設共同富裕示範區行動大會為浙江台灣周溫州專場，以「融合發展新機遇，同心共富創未來」為主題，展開「1+10+10」系列活動，來自兩岸商界、全國台企聯台商、各地台商協會及企業負責人、在溫台商台青、溫商代表等280人參加。

浙江台灣周則是大陸國台辦和浙江省政府共同主辦的綜合性對台交流活動，是浙江省內層級最高、最具影響力的對台經貿合作平台。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
男友每天要求「關燈口愛」！妹子崩潰：我很像飛機杯
焦糖哥哥關閉「萬人挺英FB社團」　網：被切割了氣噗噗
愛吃1食物…國三弟「胸前暴長兩坨」被笑！醫：也是肝癌前兆
小玉有機會不用坐牢！賣換臉A片害119女　得易科罰金理由曝光
再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸
「女上男下」床戰男星突收手　金鐘視后真全裸：X！就是要給你摸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台企參與「共同富裕示範區」大會舉行　李政宏：台商期待同等待遇

婚禮前一天！新娘目睹「婆婆幫老公搓澡」　她崩潰退婚：太噁心了

手術前拍片！9歲腦癱男孩「要媽媽生第二胎」　原因逼哭網友

市場買的蝦「路上熱熟了」　浙江連6天高溫飆破40℃

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

最長壽雄性熊貓「安安」接受安樂死　享年35歲相當於人類的105歲

開罰鴻海防高科技外流　陸委會：將「動態滾動」修正相關規範

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

台企參與「共同富裕示範區」大會舉行　李政宏：台商期待同等待遇

婚禮前一天！新娘目睹「婆婆幫老公搓澡」　她崩潰退婚：太噁心了

手術前拍片！9歲腦癱男孩「要媽媽生第二胎」　原因逼哭網友

市場買的蝦「路上熱熟了」　浙江連6天高溫飆破40℃

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

最長壽雄性熊貓「安安」接受安樂死　享年35歲相當於人類的105歲

開罰鴻海防高科技外流　陸委會：將「動態滾動」修正相關規範

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔預告反擊：那我們就繼續發

小胖弟「腋下一片紅」嚴重充血！醫：過度摩擦害的　5類人最易出現

流浪狗亂入婚禮迎新人像老朋友　最後超暖結局萬人讚翻

劉詩詩少女風穿搭必備白衣、牛仔褲　逾30萬行頭全是香奈兒

金鐘視帝棒打鴛鴦還想搶孫子！張晨光被罵翻「不要上升到本人」

陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

吳建豪找《尚氣》團隊拍MV還巧遇楊紫瓊　遭毆狠摔在地...卻喊「好爽」

珍寶南洋小廚大必吃這10天買一送一　用餐還有機會抽新加坡來回機票

特斯拉過卡充電遭「拔槍借用」！車主見影片氣炸：根本是慣犯

林口6歲自閉童迷路「驚恐說不出話」　美女警安撫讓他開口了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

酒吧拖短裙妹進廁所！圍觀男全傻眼　他輕鬆拉上褲子離開

姚明女兒12歲就180公分！網：父母基因太強

強拖紅髮妹進廁所　公安：他在裡面小便

大陸重罰滴滴「超350億元」！列16項罪狀

男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

正妹訂婚慘變「會館8號技師」網友曖昧刷一排

高三生錄取清大直奔派出所　背後原因超暖

LADY M宣布全面撤出大陸！　所有門店9月10日終止經營

惡男拖紅髮妹進廁所！只有正義姊率先踹門

4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞崩潰

季辛吉：不要與中國無休止對抗

「大叔好！」25歲男像42歲　

手術前拍片！9歲腦癱孩要媽生二胎

更多熱門

相關新聞

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪致詞

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪致詞

「浙江台灣周」今（20）日上午在杭州舉行，聚焦推動台商台企對接參與「共同富裕示範區」建設，來自兩岸的工商界代表350人出席。國台辦副主任龍明彪致詞時強調，大陸經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，使台商台企投資做大做強的這一項選擇沒有變。

第二屆琦君研究論壇 從溫州杭州成長足跡尋筆下鄉愁

第二屆琦君研究論壇 從溫州杭州成長足跡尋筆下鄉愁

「妖鎳」大戰神祕二巨頭逼上檯面　溫州富豪V.S商品界高盛

「妖鎳」大戰神祕二巨頭逼上檯面　溫州富豪V.S商品界高盛

浙江7城市花燈亮相南投燈會 溫州木活字印刷領4項非遺傳承參展

浙江7城市花燈亮相南投燈會 溫州木活字印刷領4項非遺傳承參展

溫台兩地青少年繪畫交流 兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

溫台兩地青少年繪畫交流 兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

關鍵字：

2022浙江台灣周溫州共同富裕示範區

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

FF39爭議再起…Coser反擊

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面