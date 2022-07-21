台企參與「共同富裕示範區」大會舉行　李政宏：台商期待同等待遇

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／溫州報導

台商台企參與共同富裕示範區行動大會今（21）日在溫州舉辦，來自兩岸的台商、企業負責人等280人參加。台企聯會長李政宏李政宏受訪表示，現在台商企業呼籲能夠給予所謂的同等待遇，「這是我們非常期待的。」

浙江省台辦主任莊躍成在會上致詞稱，溫州是與台灣經貿交流合作最為密切的地方之一，省台辦未來將繼續大力支持溫州創建海峽兩岸大健康產業園，支持溫州全力打造台青築夢家園，為廣大台胞台青扎根溫州、在溫州發展，提供更大的發展機遇和更廣闊的發展空間。

莊躍成接著表示，歡迎更多台胞、台企、台青積極參與浙江先行建設，積極投身於浙台溫台的交流合作，共享大陸發展機遇，搭乘祖國發展快車，實現自身事業更大發展。

▼浙江省台辦主任莊躍成。（圖／記者蔡儀潔攝）

浙江省委常委、溫州市委書記劉小濤在會上表示，溫州是大陸直飛台灣時空距離最近的城市，超過四分之一人口講閩南話，溫台來往密切，自2013年以來，連續8年承辦浙江台灣周專場活動，「我們秉持兩岸一家親的理念，深化海峽兩岸溫州民營經濟創新發展示範區建設，合作發展取得了累累碩果。」

劉小濤接著指出，溫州作為對台交流合作的先行區，將深入貫徹習近平總書記對台工作的重要論述，結合全國青年發展型城市建設，打造台商創業創富、台青築夢圓夢、台胞交流交往的新高地，擦亮台青築夢家園品牌。

▼浙江台灣周大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

展望未來，他指出，期待廣大台商台青來溫州創未來，讓「敢為天下先」的溫州人精神和「愛拚才會贏」的台商精神激情碰撞，攜手創造溫台合作發展更加美好的未來。

對於營商環境的觀察，台企聯會長李政宏李政宏受訪表示，大陸的營商環境是越來越好，現在台商企業呼籲能夠給予所謂的同等待遇，即市場准入的部分，其實大陸方面也非的重視，多次在重要場合頒布惠台政策，習近平也表示要逐步給予台灣同胞同等待遇，「這是我們非常期待的。」

據悉，台商台企參與高質量發展建設共同富裕示範區行動大會為浙江台灣周溫州專場，以「融合發展新機遇，同心共富創未來」為主題，展開「1+10+10」系列活動，來自兩岸商界、全國台企聯台商、各地台商協會及企業負責人、在溫台商台青、溫商代表等280人參加。

浙江台灣周則是大陸國台辦和浙江省政府共同主辦的綜合性對台交流活動，是浙江省內層級最高、最具影響力的對台經貿合作平台。