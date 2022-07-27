陸國企官員二代炫富　喝88萬元一斤的茶...一家三口名下6套房

▲陸國企官員二代高調炫富惹議。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西國控集團股權管理部員工周劼在個人社群發文炫富，文章稱父母為處級幹部，自己經常參與多位廳級、處級幹部的飯局，也曾參與接待會見省內一些上市公司、國有企業的一把手。此外，周劼還宣稱，自己曾喝過1斤（0.5公斤）20萬元人民幣（約88萬元新台幣）的茶葉，用過歐米茄的錶及LV的皮帶，「為了以後低調行事，決定穿來自批發市場的衣物。」

《每日經濟新聞》報導，經查，周劼出於個人炫耀，不存在某省領導給他遞香煙的事情。周劼經常到綠湖豪城某茶葉店喝茶，據店主介紹，該店自營業以來價格最高的茶葉不超過6800元（人民幣，下同）／斤（0.5公斤），所發「20萬元一斤的茶葉」言論也是其虛榮心所致。

周劼高調炫富在陸網引起軒然大波，家人背景也被扒出。據了解，其父為現任江西省綜合交通運輸事業發展中心貨運物流處四級調研員，曾任原省公路運輸管理局客貨運輸處副主任科員、主任科員，2020年9月晉升為四級調研員，機構改革後轉隸到省綜合交通運輸事業發展中心任現職。

周劼母親則是南昌長運公司客運五分公司前副經理，在2017年退休。周劼大伯為高速集團原黨委委員、工會主席，2012年退休；二伯是南昌長運公司原職工，2017年退休；三伯為省交通設計院原黨委副書記，2021年退休。

此外，周劼本人及父母名下共計住房6套，在2006年至2022年間先後購得，購入總價654.7556萬元；商鋪2個，入總價191.16萬元，貸款共253萬元。

根據江西國控官網顯示，江西國控集團主營業務為資本運營和產業投資。目前，江西國控集團並表新鋼集團、建工集團、江鹽集團、江咨集團等4家省屬企業股權，並代持華潤江中股權。擁有全資企業10家，控股企業8家，參股企業27家。

事件發酵後，周劼坦言，自己只是公司股權管理部行政辦公室的一名普通員工，朋友圈的一些言論存在誇大不實的成分，對於不當言論給單位及其他人造成了不好的影響，感到十分抱歉和後悔。