老公外遇「要告小三or兩人都告？」　美女律師曝答案：便宜他了

▲被老公背叛要告誰？（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

如果老公外遇，要告小三、告配偶，還是兩個人都告？對此，常針對時事發表看法的美女律師李怡貞公布她的答案，「既然你們問，那我就答！」貼文曝光後，也引發底下網友熱議，還有人敲碗更厲害的手段到底是什麼？

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞 」上發文表示，很多網友會問她，如果配偶外遇，應該怎麼處理？只會告小三、只會告配偶？還是兩人都要告？她坦言如果真遇到這種事情，她會選擇「只告小三」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞進一步表示，因為小三明明知道那是「李怡貞的老公」還睡，豈不是早已準備好要被告了嗎？至於對付配偶，她還有比提告侵害配偶權更厲害的手段。

貼文曝光後，就讓底下網友相當好奇，「所以更厲害的手段到底是啥」、「想聽更厲害的手段分享」、「可以透露有『更狠』的手段嗎」。李怡貞則回應，「專業有價，各家不一樣！」

此外，也有網友直呼，「男的也有錯」，明知老婆是李怡貞，結果還敢出軌！李怡貞則表示，「對我而言，告他侵配是便宜他了啊」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘