馬斯克反擊「睡了好友妻」　加碼自爆：很久沒啪啪了！

▲全球首富馬斯克出席Met Gala。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》爆料，全球首富馬斯克（Elon Musk）與Google共同創辦人兼多年好友布林（Sergey Brin）的妻子發生婚外情，2大科技富豪為此撕破臉，馬斯克還下跪乞求原諒。馬斯克稍早已經推文反駁「這完全是胡說八道」，不久後又自爆性事，「甚至很久沒做愛了（唉）。」

▲全球首富馬斯克否認睡好友妻，還自爆很久沒做愛。（圖／翻攝自推特）

馬斯克在推特上表示，「布林與我現在還是好朋友，昨晚還一起參加派對！」他透露，過去3年以來，只見過布林的前妻夏納漢（Nicole Shanahan）3次，其中2次都有很多人在場，「沒有任何浪漫成分」。

知情人士向《華爾街日報》透露，2021年12月，馬斯克及夏納漢在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）相遇，之後發展成不倫戀。當時，馬斯克已與歌手女友格萊姆斯（Grimes）分手，而夏納漢也和布林協議分開，不過因為新冠疫情，以及為了照顧年幼女兒，所以依然住在一起。

▲Google共同創辦人布林（Sergey Brin）及前妻夏納漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像）

布林發現後，於今年1月宣布與妻子離婚，法庭文件上宣稱的分開理由是「無法調解的分歧」，但真正原因是這一段不倫戀。此後，他與馬斯克關係緊張，儘管已經收下道歉，但仍不願恢復往來，也要求財務顧問出售所有馬斯克事業的投資，包括2008年金融危機期間，為了幫助死黨而投入特斯拉（Tesla）的50萬美元。

馬斯克否認了！被爆偷吃好友妻跪求原諒 怒嗆「胡說八道」