「和劉德華一起墜海」先救誰？老婆神回...夫超羞愧　6千人狂拍手

▲若原PO與劉德華一同墜海，會先救誰？老婆神回應！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

日前有人妻詢問，「你媽跟我掉水裡，救誰？」結果男方只回答7個字，就讓老婆惦惦。如今角色互換，一名男網友問老婆，「假如我跟傑森史塔森，馮迪索，劉德華，梁朝偉，掉到海裡，妳會先救誰？」下秒老婆只冷回一句，當下原PO只能羞愧離去，引發6千名網友拍手叫好！

一名男網友在臉書《爆笑公社》自曝是真實案例，某天深夜近12點，他心血來潮問老婆一個問題「假如我跟傑森史塔森，馮迪索，劉德華，梁朝偉，掉到海裡，妳會先救誰？」

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▲原PO與老婆對話。（圖／翻攝爆料公社）



▲傑森史塔森在導演蓋瑞奇發掘他之前，其實是一位職業的跳水運動員。（圖／翻攝自IG／jasonstatham）



▲馮迪索。（圖／達志影像／美聯社）

本以為老婆會被考倒，怎料老婆先傳了「白眼＋點點點」的貼圖，接著不耐煩回嗆，「老公，你憑什麼跟他們一起掉到海裡？」一席話彷彿很有道理，原PO滿臉尷尬回應「乾」後，也自認丟臉到想鑽進洞裡。

該爆笑對話曝光後，也被轉傳到爆料公社，底下引來6千多名網友朝聖，還繼續對原PO補一槍，「只能確定先死的是老公」、「傑森史塔森是游泳健將欸」、「還好不是回：一定是你帶屎，連累他們的」、「你根本不用老婆救，那4位應該會游泳」、「為什麼要問老婆這種會遭受屈辱的問題」、「男神們會先救你～放心」、「他們在演戲，而老公是真的掉到水裡...選我正解」。

▲網友笑到母湯！（圖／翻攝爆料公社）



▲梁朝偉。（圖／迪士尼提供）



▲媽媽老婆先救誰？劉德華神回應！（資料圖／記者張一中攝）



有趣的是，天王劉德華過去也被被問過「媽媽、老婆掉下水先救誰？」他當時展現高EQ回應，「最近我媽媽去學游泳，你知道嗎？我媽媽告訴我說，我不要讓你難受，下水你就救老婆，我會游泳。」