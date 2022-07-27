中元普渡懶人攻略！特搜千元以下特色拜拜箱　媽祖聯名款人氣高

▲東森購物網「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本周五就是農曆七月初一，也是鬼門開的日子，隨著農曆七月將至，緊接著就要開始忙著準備中元節拜拜供品，針對普渡必備零食、飲料、食品，最近網購平台陸續祭出優惠價，也同時推出多款便利又澎湃的拜拜箱，讓生活忙碌的現代人可以省時省力，一箱上桌即搞定，除了千元以下大熱銷，造型獨特、內容搭配也是吸引人挑選的關鍵，而具有「媽祖宮聯名保庇」、「贈過爐平安符」、「帶來好運寓意」等附加價值的商品更是大受歡迎。

今年鬼門提早開，中元普渡買氣也提前醞釀，東森購物網推出「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起，指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率，最高送樂透金100元，每日00:00開始，名額有限。「東森小食堂」同步推出品牌好禮中元祭，滿千登記再送$120樂透金等好禮3選1，累積消費滿3,000元還可登記抽30L電烤箱。

▲東森購物網指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率。（圖／東森購物網提供）

針對中元普渡必BUY採購清單，東森購物網首推中元食品拜拜箱－平安經濟組，從泡麵、罐頭、零食到飲料都有，豐富祭品多達11種，特價399元；也與多家知名品牌合作聯名促銷活動，「聯華食品」推出東森獨家可樂果拜拜箱及限量啤酒杯組，特價198元，消費滿888元再抽100元樂透金，「盛香珍X華元」聯合白沙屯媽祖推出珍有福氣buy中元，消費滿99元可抽媽祖限量積木組，滿888元登記再送100元樂透金，指定商品加贈小神衣平安符。

momo購物網即日起開跑「美食備中元」活動，祭出飲品、零食、米麵、生鮮等近10萬件商品1元起，並集結超過50多款中元拜拜箱99元起，尤其內容搭配是亮點，像是與白沙屯媽祖聯名的「盛香珍 珍勇福氣箱」，蒟蒻、法國酥等5大人氣零食一次滿足，獨家再送媽祖聯名口罩繩，上架一週狂賣破500箱；同樣與白沙屯媽祖聯名的「好媽媽 保庇拜拜箱」，不僅備齊鮪魚、鯖魚、燒鰻共18入罐頭，還有過爐平安符限量送，上架3天也狂賣百組。

綜合食品拜拜箱一箱備齊飲品、米麵、零食等，也是momo歷年受歡迎的中元主力商品，熱銷價格帶約落在599～899元，例如「統一 平安經濟超值組」龜甲萬、茶裏王、新竹神農炊粉等知名食品通通有，還備好普渡旗；「義美 暢銷人氣7件組」集結小泡芙、速拌麵、紅茶等夯品；「泰山 超強十穀拜拜5件組」八寶粥、氣泡水、玄米油等一應俱全。另有多種規格拜拜箱，無論7件組小資拜、9件組心意拜或20件組豪華拜都能滿足。

▲▼盛香珍 白沙屯媽祖聯名珍勇福氣箱、好媽媽 白沙屯媽祖聯名保庇拜拜箱，買再送聯名口罩繩或過爐平安符，是今年拜拜箱的新亮點。（圖／momo購物網提供）

PChome 24h購物推出「普渡慶中元」主題活動，主打懶人普渡攻略，超過上萬種零食、餅乾、泡麵與多達80款中元拜拜箱組合，全站最低下殺22折起，還首度與台北霞海城隍廟打造獨家聯名普渡箱，內含超過10款國內外零食、飲料、米及泡麵等多項供品，並送「中元給力BOX」，豐富包含超有質感帆布製的「強大力量袋」，以及集聚29天好運的「正能量日曆」，即日起特價888元，限量200個，全站食品類別消費滿8,888元再送「虎給福氣開運錢母」，數量有限，送完為止。

▲PChome 24h 購物攜手台北霞海城隍廟推聯名普渡箱。（圖／PChome 24h 購物提供）

Yahoo奇摩購物也觀察到，物美價廉千元以下的「澎湃超值組」成了消費者熱購款，包括造型獨特的「福忠字號中元見鬼箱」，風靡全台的乾拌麵、搭配電視造型還有特殊鏡面設計提箱，讓好兄弟有吃又可看；與超人氣咖波聯名的「百事咖波享樂組合包」，購買零食還可獲得咖波折疊後背包、收納袋，可愛、實用小物一包到手超划算。即日起至7/31前預購「白沙屯媽x愛買中元平安箱」，可將宮廟祈福過的拜拜箱直接帶回家。

針對肉食主義者，Yahoo奇摩超級商城推薦經典黑橋牌「慶讚中元澎湃免運組合箱」，內含肉乾、魚酥等齊全海陸風味；素食者則可選「台塑餐飲素食醬料箱」，多達18件素食商品，從素三牲、濃湯、藥膳鍋到麻辣鍋應有盡有；同時，熱銷泡麵款「統一肉燥麵（箱購）」、健康飲品「台鹽海洋鹼性離子水（箱購）」等也是消費者中元必買的箱購超值組。

