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中元節免忙了！超商攜手4大宮廟推「代客普渡」　還有超澎湃普渡箱

▲▼7-11中元節活動。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮以及北港朝天宮推出專屬組合普渡箱。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

農曆7月辦將至，為了讓民眾方便在疫情間備妥中元普渡所需，就有超商即日起展開全新「中元平安福」主題活動，除了跨界合作白沙屯媽祖、咖波等7大明星肖像推出獨家規格禮盒、箱購零食，更首次擴大規模攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮及北港朝天宮4大宮廟推出「代客普渡服務」。

今年7-11全新聯名7大明星肖像推出「中元平安福」主題專案架，首推「白沙屯媽祖祈福箱」，獨家贈送過爐的白沙屯媽祖安全帽造型鑰匙圈，另外「咖波享樂組合包」則有超吸睛的咖波視覺造型後背包及收納袋，且專案架指定商品任選3件只要加購199元就送「我不是胖虎多功能收納凳」1個。

瞄準低接觸中元普渡商機，7-11提供「代客普渡服務」，讓民眾免上宮廟，到門市即可完成代辦、代拜、代捐整合性服務。7-11攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮以及北港朝天宮四大宮廟推出專屬組合普渡箱幫民眾代拜，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐贈給公益團體，並針對中元節熱銷商品，於門市內陳列主題專區便利選購，亦結合線上「i划算」群組推薦重點商品，讓消費者24小時皆可線上下單、門市便利取貨。

▲▼7-11中元節活動。（圖／7-11提供）

▲7-11「中元平安福」主題專案架擁有多樣化商品。

▲▼7-11中元節活動。（圖／7-11提供）

▲「乾麵王x頌丹樂 泰式打拋豬乾麵」即日起至8/23止可享嚐鮮價42元。

針對居家普渡需求，7-11主推包裝米、泡麵、罐頭、零食4大普渡天王，其中泡麵類暢銷品「農心辛辣白菜風味杯麵」箱購現省114元，並獨家推出「乾麵王x頌丹樂 泰式打拋豬乾麵」嚐鮮價只要42元，零食箱袋則推薦超人氣「可樂果原味拜拜箱」、「超吉利組合包」等最低只要77元即可輕鬆入手。

而預購首推普渡必備的關北草仔粿、紅龜粿，以及拜拜不可或缺的「大嬸婆三牲禮組」，一次備妥雞、魚、豬肉，i預購線上平台則有蘋果、奇異果、芒果等生鮮水果可宅配到府，讓民眾免上市場奔波採購即可上桌；另還有「整箱傳好好」的白沙屯普渡箱、鎮瀾宮X天后好兄弟金紙祭拜組、補財庫金紙祭拜組等商品可選購，整箱拜拜超方便。

▲▼全家推怪獸級福箱。（圖／業者提供）

▲全家也開賣中元普渡箱。（圖／全家提供，下同）

搶攻中元普渡商機，全家於實體門市推出「怪獸級福箱」及多種規格「拜拜組合購」，其中，怪獸級福箱特意把官將首元素融入福箱，內含飲料、零食、泡麵等商品，且隨箱還送《民雄鬼屋》電影票優惠券、怪獸抽獎券、防疫好物、精美小禮等，不僅有機會抽中20萬旅遊金，還可以用早鳥優惠價爽看任一時段的《民雄鬼屋》電影；而拜拜組合購有2種價格、3種組合選擇，同樣內有零食餅乾、泡麵、罐頭與飲料，加碼免費送官將首「御前護身環保袋」1個，送完為止，即日起就能預購。

▲▼全家攜手4大宮廟推代拜普渡及代獻暖服務。（圖／業者提供）

▲今年攜手4大宮廟推代拜普渡及代獻暖服務。 

除外，APP隨買跨店取即日起至8/23止也推出「中元限定299元澎拜組」，包含飲料、零食或泡麵等共5種組合，相當於74折優惠，還開放一鍵購買、分次領取；更找來大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、北港武德宮、旗山天后宮4大宮廟推出代拜普渡及代獻暖服務，普渡品由餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品組成，還送錢母、過爐加持平安符、八卦符令等，普渡品則可選擇獻暖給弱勢團體或宅配到付，即日起至8/16止可在全+1、全家行動購及FamiPort開放預購。

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