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越熱越賣！盤點大家都在網購的涼感夯品　不用電就能降溫

▲▼天氣 炎熱 高溫 36度 夏季。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天氣炎熱，外出撐傘、穿上防曬外套的人不少，遮陽降溫抗暑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日，不只出門要注意遮陽防曬，能夠消暑氣的降溫好物更是引起消費者關注，而且越熱越賣，像是涼感濕巾、袖套，已成為夏日外出基本配備，其他涼感小物如降溫貼片、涼感噴霧、甚至是涼感衛生棉，也是買氣熱的盛夏夯品，因為快速降溫有感，近期在網購平台銷量持續增長。

對抗炎夏，光是吹冷氣、開電扇還不夠，不少人還會搭配降溫小物，涼上加涼，體感更舒適，標榜涼感、遮陽的商品搜尋量及銷量大好，東森購物網表示，近期站上的熱銷夯品，通勤族必備的防曬袖套、可遮擋室外光線的隔熱捲簾等人氣高之外，為了在夏天夜晚更好入眠，涼被可水洗涼夏床墊等寢具也很受歡迎，而賣最好的蜂巢式凝膠坐墊，因為透氣、久坐不悶熱特性，買氣更是翻漲8倍之多，從整體來看相關商品業績，相較於6月，7月日均成長約2.5倍。

涼感小物（圖／翻攝自東森購物網）

▲在各式涼感小物中，透氣、不悶熱的坐墊是上班族、學生族或遊戲族的酷夏救星。（圖／翻攝自東森購物網）

目前東森購物網正推出「炎夏GO物季」活動，各項生活商品祭出優惠，因應電價調漲，全館冷氣79折起，全站消費挑戰任務最高可拿$1,100回饋，訂單滿2,000元可參加抽獎一次，100%中獎率，獎項有樂透金、東森幣、折價券等。

而對於不用電就能消去暑氣的涼夏物品需求，也反應在其他電商平台，根據PChome 24h購物統計，近一周「涼被」、「涼墊」等寢具商品銷售量較上週增加近一成，其中以涼感紗乳膠涼墊、天絲涼被兩種款式最受歡迎。博客來觀察到自4月起「防曬」、「涼感」關鍵字搜尋量增逾2倍，涼感衣褲、涼感巾、涼被都是熱門選項，其中「防曬機能外套」銷量成長近3倍，透氣輕薄的防曬外套已成為現代人對抗烈日的基本裝備。

涼感小物（圖／樂天市場提供）

▲涼感濕巾、降溫貼片、涼感噴霧、炒冰器，是近期受到關注的降溫小物。（圖／樂天市場提供）

樂天市場調查，近一個月「摺疊傘」、「遮陽帽」、「涼感濕巾」等降溫必備商品銷售量較去年同期成長約5成，近期更有不少新潮有趣的消暑小物成為消費者新歡，例如哪裡熱就貼哪清涼解暑的「降溫貼片」、噴上衣服能降低溫度的「涼感噴霧」、不需插電可製作沁涼冰沙的「炒冰器」，其銷量較去年同期成長約一倍，帶來另一波涼夏商機。

Yahoo奇摩購物則是發現，女性必備的涼感衛生棉和外出必用的涼感溼紙巾業績成長5成，在戶外高溫與室內冷氣房之間頻繁切換容易造成皮膚油脂分泌旺盛，也讓頭皮噴霧、止汗體香劑等商品近期熱銷成長3成，成為夏天維持乾爽體面的熱門推薦。

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