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能源危機迫在眉睫　引發德國核電廠延役辯論

▲核電廠示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國正在辯論是否讓核電廠延役。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

在德國，迫在眉睫的能源危機重新引發關閉該國最後3座核電廠是否明智的爭論。就連執政聯盟成員也表示，延期將不再是禁忌。

法新社報導，德國政府25日宣布，將等待新的全國電網「壓力測試」結果，然後再決定是否堅持在年底前逐步淘汰核能的承諾。

相關決策將在未來數週內公布。這可能成為歐洲最大經濟體德國的關鍵時刻，當地的家庭和企業正為艱困的冬季預做準備。

烏克蘭戰爭導致能源成本飆升，加上俄羅斯向歐洲輸送的天然氣不斷減供，導致德國難以在寒冷季節來臨之前補滿儲備，也提高實行緊急節能措施的可能性。

這與今年稍早的情況截然不同。3月份的初步壓力測試發現，德國即便沒有剩餘的核電站，也能確保能源安全，政府隨後決定維持原定計畫，這3座核電廠將於今年12月31日關閉。

日本2011年發生福島核災事件後，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）決定分階段廢除核電。現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的三黨聯合政府中，社會民主黨（SPD）和綠黨（Green party）長期以來反對改變既有廢核路線。

贊成告別核電人士認為，原子能僅占德國電力供應的6%左右，對解決供暖用天然氣不足的主要問題幾乎無濟於事。

不過，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已預告，北溪1號管道對歐洲天然氣運量27日起將減至20%。隨著能源安全前景急遽惡化，對於德國是否在今年底全面廢核，梅克爾所屬的保守派是呼籲重新考慮此議題的最響亮聲音之一。

德國最大反對黨中右翼基督教民主黨（CDU）主席麥茲（Friedrich Merz）也說，像法國這樣堅持使用核能的國家可能有其道理。他近日受訪時表示：「我預測核電站的壽命將在今年底延續下去。」

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