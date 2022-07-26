做好功課再來！他怒打臉求道歉　柯志恩喊蓋第二條旗津過港隧道

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩26日前往旗津 。（圖／柯志恩團隊提供）

記者吳奕靖／高雄報導

歷經兩週的居隔與自主健康管理後，國民黨高雄市長參選人柯志恩解隔首日除了拜訪高雄市唐氏症歡喜協會，與唐氏症者韻律共舞、製作手工蛋捲，並關心唐寶寶發展困境及其需求之外，下午也來到旗津，就在與旗后商圈協會座談時，柯志恩強調應該發展第二條過港隧道跟輕軌，不過對此在地綠營議員簡煥宗打臉「要不要做好功課再來」。

高雄市長國民黨參選人柯志恩在26日下午來到旗津，在與旗后商圈協會座談時提到作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩26日前往旗津 。（圖／柯志恩團隊提供）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩26日前往旗津 。（圖／柯志恩團隊提供）

不過對此旗鼓鹽選區的綠營現任議員簡煥宗透過臉書提問「柯志恩要不要做好功課再來」！簡煥宗表示：「柯志恩，妳知道第二條過港隧道，已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？（明年6月評估報告就會出來）輕軌路線也有納入可行性報告中」。

簡煥宗還點出「這就是妳提名一個月來特地在台北和妳的智囊團隊討論出來後得出的交通政策，一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策。然後！韓國瑜前市長停擺的輕軌政策，現在柯志恩參選人竟然也主張輕軌有其必要，我沒聽錯吧？！還以為這是在反串」。甚至還措辭強硬的開轟國民黨，「長久以來就是見不得高雄的建設和發展，妳的團隊總協調黃昭順前委員，可是當年在國會大力阻撓高雄鐵路地下化還有捷運黃線的元兇呢。所以妳要不要為所屬的中國國民黨，對長久以來阻撓高雄軌道基礎建設來向高雄市民道歉」？