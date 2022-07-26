陸高規格舉辦「九二共識」30週年大會　汪洋：和平統一是第一選擇

▲「九二共識」30週年紀念大會現場 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「九二共識」30週年紀念大會於今（26）日下午，在北京人民大會堂高規格舉辦，大陸全國政協主席汪洋與國台辦主任劉結一均到場並致詞。汪洋指出，兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間沒有解不開的心結，「以和平的方式實現統一，是我們解決台灣問題的第一選擇。」

汪洋表示，「九二共識」的歷史性意義在於，奠定了兩岸關係發展的政治基礎；三十年實踐啟示，兩岸中國人完全有能力、有智慧，解決好自己的問題，兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間有些分歧是正常，但沒有解不開的心結，只要想著大家庭的前途命運，其他問題都可以商量，都可以找到求同存異的辦法。

他指出，九二共識就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之所異」，今年實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，兩岸中國人更應該凝聚智慧、發揮創意，爭取早日解決政治對立、實現祖國統一，把中華民族的命運牢牢掌握在自己手中。

汪洋強調，雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分裂，兩岸同屬一個國家，台灣是中國的一部分，這一歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。

汪洋表示，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，兩岸關係就能改善，台灣同胞就能受益，反之，就會導致緊張動盪，損害台灣同胞的切身利益。

「以和平的方式實現統一，是我們解決台灣問題的第一選擇」，汪洋稱，這對兩岸同胞和全民族最有利，大陸願以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景，為和平統一創造廣闊的空間。

劉結一則介紹了在「九二共識」政治基礎上，兩岸關係取得的成果，包括尊重兩岸政黨開展對話交流，保持良性互動，達成維護一個中國、反對台獨、發展兩岸關係的重要共識，推動兩岸各界對話協商；開闢了兩岸關係和平發展道路，推動實現「小三通」，增進兩岸同胞利益福祉。

劉結一接著稱，通過兩岸協商溝通，以符合「一個中國」原則的方式，對台灣參與世界衛生大會等國際組織做出安排；推動建立雙方常態化聯繫溝通機制，實現1949年以來，兩岸領導人直接對話，促進祖國統一新的里程碑。

大陸海協會長、前國台辦發言人張志軍指出，儘管2016年後民進黨當局拒不承認「九二共識」，加速進行台獨分裂活動，嚴重衝擊兩岸關係和平發展的勢頭，「 我們仍毫不動搖堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。」

他接著指出，三十年兩岸關係發展歷史反覆證明，「九二共識」對兩岸建立基本互信、開展對話協商、增進兩岸同胞福祉，發揮不可替代的重要作用，不管台海情勢如何變遷，其始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，希望台灣同胞維護「九二共識」、抵制台獨分裂行徑，與大陸同胞共創民族復興美好未來。

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 九二共識系列微講座）

國台辦於18日至25日期間，亦推出八集「九二共識」系列微講座，由新聞發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者，為紀念大會暖身。

對於一個中國的政治涵義，馬曉光解釋，台灣海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，做了「求同存異」的處理。

馬曉光指出，在兩岸之間固有矛盾一時難以解決的歷史條件下，「九二共識」的達成體現了雙方「求同存異」的政治智慧，確立了兩岸商談的政治基礎，為兩會開展協商並取得成果提供了必要的前提。

據悉，海協會與海基會1992年經由香港會談及其後函電往來，達成了雙方同意「兩岸同屬一個中國」，在事務性協商中可以不涉及一個中國的政治意涵，在政治術語上稱為「九二共識」。