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大陸 大陸焦點 特派現場

民進黨拒認「九二共識」　國台辦：對台灣自主空間極大限縮

記者任以芳／綜合報導

今年適逢「九二共識」30週年，大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者。 今（24日）發布的第七集影片主要解釋，「認同『九二共識』台灣人民反而會有更多選擇權」。朱鳳蓮也列出，過去馬政府時期認同「九二共識」的兩岸互信成果，反批民進黨要「台獨」、拒認「九二共識」，只會將台灣的未來帶入險境。

針對有些台灣人民擔心，「九二共識」是否限縮台灣人民的選擇權，台灣的自主空間？朱鳳蓮表示，「九二共識」是經過兩岸雙方確認的模式，‌‌不是大陸強加給台灣的政治前提，‌‌「九二共識」的核心意涵是認同兩岸同屬一個中國，‌‌清晰界定了兩岸關係的根本性質，‌‌不僅符合客觀事實，也符合雙方的各自規定，‌‌同時可以暫時擱置，一時難以解決的分歧，‌‌構建彼此之間最基本的互信，‌‌進而在平等協商的基礎上打開兩岸交往和對話的大門。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座第七集）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座第七集）

朱鳳蓮稱，從2008年5月到2016年，‌‌兩岸雙方在堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，開闢兩岸關係和平發展的新局面，‌‌海協會和台灣海基會簽署了23項協議，解決諸多關係到兩岸民眾關係到兩岸同胞切身利益的問題，‌‌全面直接雙向三通，實現便利兩岸同胞往來，‌‌兩岸經濟文化社會等方面的聯繫，達到了前所未有的水平。兩岸簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》開啓兩岸經濟合作制度化的進程，早期收獲效率顯著。

她進一步舉例，台灣以適當名義連續8次出席了世界衛生大會‌‌，一次列席國際民航組織大會，‌‌與新加坡、紐西蘭簽署經濟合作協議，‌‌對外活動的空間拓展‌‌，雙方兩岸事務主管‌‌，也就是國台辦和陸委會建立常態化的聯繫溝通機制，‌‌兩岸領導人實現1949年‌‌首次會晤，將兩岸關係和政治互動提升到了新的高度。

朱鳳蓮強調，「堅持『九二共識』，台灣人民其實會有更多選擇權，發展空間也更大。」

話鋒一轉，她指出，反觀2016年之後，民進黨上台‌‌拒絕接受一個中國原則，以各種說辭和詭辯來歪曲、污蔑92，‌‌破壞兩岸關係「九二共識」的政治基礎‌‌，支持兩岸協商的大門關閉，兩岸關係和平發展的成果受損，‌‌台灣民眾切身利益受到了嚴重傷害。

最後她強調，民進黨的所作所為‌‌才是對台灣的‌‌民眾選擇權，台灣自主空間的極大的限制縮。如果民進黨要的是「台獨」的選擇權和自主空間，‌‌只會將台灣的未來帶入險境，‌‌毀滅台灣民眾的利益福祉。

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