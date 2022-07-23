民進黨「對話不設政治前提」　國台辦：把兩岸惡化責任拋給大陸

記者任以芳／綜合報導

今年適逢「九二共識」30週年，大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者。 今（23日）發布的第六集影片探討，民進黨認為兩岸對話「不設政治前提」企圖是什麼？朱鳳蓮指出，就是把兩岸關係惡化責任拋給大陸，不設政治前提，本身就是一個前提條件。

朱鳳蓮表示，2016年5月民進黨上台後拒不承認體現‌‌一個中國原則的「九二共識」，拋出所謂‌‌兩岸對話「不設政治前提」，‌‌企圖只有一個，就是要把兩岸關係惡化的責任‌‌拋給大陸。所謂兩岸對話「不設政治前提」，其本身就是一個前提條件。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座第六集）

朱鳳蓮稱，實質上，就是不願意在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上進行兩岸協商談判‌‌，以此謀求台獨，企圖改變兩岸同屬一個中國的現狀，民進黨的這個如意算盤是不可能得逞的。

她說，世界上只有一個中國，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國‌‌這一歷史和法理事實從未改變也不可能改變。

朱鳳蓮指出，「九二共識」不是大陸單方面設立的政治前提，是兩岸有關方面明確授權商談達成的共識，得到了兩岸民意的廣泛支持。

最後，她強調「九二共識」之所以重要，就在於它體現了一個中國原則，明確界定了兩岸關係的根本性質，‌‌承認不承認「九二」共識，關係到認定兩岸是一個中國還是「國與國關係」的根本問題，‌‌在這個大是大非的問題上，容不得任何的的‌‌模糊和鬆動。