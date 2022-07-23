　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

民進黨「對話不設政治前提」　國台辦：把兩岸惡化責任拋給大陸

記者任以芳／綜合報導

今年適逢「九二共識」30週年，大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者。 今（23日）發布的第六集影片探討，民進黨認為兩岸對話「不設政治前提」企圖是什麼？朱鳳蓮指出，就是把兩岸關係惡化責任拋給大陸，不設政治前提，本身就是一個前提條件。

朱鳳蓮表示，2016年5月民進黨上台後拒不承認體現‌‌一個中國原則的「九二共識」，拋出所謂‌‌兩岸對話「不設政治前提」，‌‌企圖只有一個，就是要把兩岸關係惡化的責任‌‌拋給大陸。所謂兩岸對話「不設政治前提」，其本身就是一個前提條件。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座第六集）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座第六集）

朱鳳蓮稱，實質上，就是不願意在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上進行兩岸協商談判‌‌，以此謀求台獨，企圖改變兩岸同屬一個中國的現狀，民進黨的這個如意算盤是不可能得逞的。

她說，世界上只有一個中國，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國‌‌這一歷史和法理事實從未改變也不可能改變。

朱鳳蓮指出，「九二共識」不是大陸單方面設立的政治前提，是兩岸有關方面明確授權商談達成的共識，得到了兩岸民意的廣泛支持。

最後，她強調「九二共識」之所以重要，就在於它體現了一個中國原則，明確界定了兩岸關係的根本性質，‌‌承認不承認「九二」共識，關係到認定兩岸是一個中國還是「國與國關係」的根本問題，‌‌在這個大是大非的問題上，容不得任何的的‌‌模糊和鬆動。

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
快訊／林志穎弟弟發聲了！　親揭哥哥治療現況
2屁孩臥軌「慶祝畢業」！網諷：拍完人生畢業　警掌握身分GG了
住西曬房「洗完菜秒熟了」洗澡還燙傷！　超強降溫法曝光
重回林志穎自撞路段！　他秒開自動駕駛「2分鐘影片」曝光
天選之人注意！「首次確診者」感染BA.5比率激增　關鍵因素曝
快訊／林志穎帥臉受傷、多處骨折！　經紀人曝「最新近況」
打瘋了！紅襪5:28遭血洗　創隊史紀錄
Uber Eats「4時段」暫停外送　Uber也不能叫車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天問一號發射滿兩年　傳回「火衛一」清晰影像

兩千萬遺產全給交往一年女友　父母「掏空積蓄幫兒買房」卻沒份！

民進黨「對話不設政治前提」　國台辦：把兩岸惡化責任拋給大陸

供奉大屠殺戰犯　南京玄奘寺關門、住持被撤換

浙江大陳鄉情文化節啟動　王炳忠現身「不怕被扣紅帽子」

「正妹警花」性愛片瘋傳　網看完驚呆：女生真的挺慘的

人妻被上司「潛規則」變真出軌　懷孕做愛10次！夫追孩子爸是誰

小王被捉姦　全裸爬窗逃跑慘墜樓！網友歪樓都在看正妹人妻

習近平向斯里蘭卡新總統致賀電　「雙方鞏固政治互信」

美女記者戀上世界冠軍　網傳甜蜜留言：餘生請多忍耐我

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

天問一號發射滿兩年　傳回「火衛一」清晰影像

兩千萬遺產全給交往一年女友　父母「掏空積蓄幫兒買房」卻沒份！

民進黨「對話不設政治前提」　國台辦：把兩岸惡化責任拋給大陸

供奉大屠殺戰犯　南京玄奘寺關門、住持被撤換

浙江大陳鄉情文化節啟動　王炳忠現身「不怕被扣紅帽子」

「正妹警花」性愛片瘋傳　網看完驚呆：女生真的挺慘的

人妻被上司「潛規則」變真出軌　懷孕做愛10次！夫追孩子爸是誰

小王被捉姦　全裸爬窗逃跑慘墜樓！網友歪樓都在看正妹人妻

習近平向斯里蘭卡新總統致賀電　「雙方鞏固政治互信」

美女記者戀上世界冠軍　網傳甜蜜留言：餘生請多忍耐我

宋慧喬私房巴黎美照曝光！FENDI「火辣薄紗」透出雪白嫩肌電翻

只有按7樓「12樓突亮起」　阿嬤搭醫院電梯崩潰！真相神展開

大谷翔平單局爆賽後坦言「累了」　失6分平本季最慘　

小鴨鬼切被貨車「推去對向」擊落騎士　喊冤：我是直行

被拔樁？里長才剛合體支持蔣萬安　今現身挺黃珊珊：我就站在這

瑤瑤32歲生日「願有勇氣拆地雷更懂真愛」　遭丫頭砸大錢下禁愛令

參選人應替競選團隊加保　未投保職保最高罰10萬

頂樓加蓋變兵工廠！花蓮警攻堅逮4嫌　槍枝子彈毒品擺滿桌

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！　鬆口週一再對外說明

「詹姆斯退役他會成為NBA代言人」威廉森減重靠《地獄廚房》私廚

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

大陸熱門新聞

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」

29歲癌末妻遭尪虐待詐捐！全身長蛆啃出血洞

正妹訂婚慘變「會館8號技師」網友曖昧刷一排

蔡英文2度遞出橄欖枝　國台辦諷「毒荊棘」

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

美女記者戀上世界冠軍

供奉屠殺戰犯　南京玄奘寺關門

大陳鄉情文化節啟動　王炳忠現身

20歲結婚8年連生5子！31歲最強媽又懷第六胎

婚禮前夕！她目睹婆婆幫老公搓澡

更多熱門

相關新聞

蔡英文2度遞出橄欖枝　國台辦諷「毒荊棘」

蔡英文2度遞出橄欖枝　國台辦諷「毒荊棘」

談及兩岸局勢，副總統賴清德今（22日）說，「過去6年是台灣善意不斷被中國忽略的歷史，總統蔡英文兩度遞出橄欖枝卻未獲回應。」若中方能理解，兩岸關係不至於那麼差，中方的壓力也不會如此巨大。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今指出，民進黨遞出的不是兩岸關係和平發展的「橄欖枝」，而是導致兩岸關係緊張動蕩的「毒荊棘」。

國台辦指「九二共識」取得五大成果

國台辦指「九二共識」取得五大成果

劉結一：一如既往為兩岸青年創造良好條件

劉結一：一如既往為兩岸青年創造良好條件

裴洛西傳訪台　彭博曝北京5大反應

裴洛西傳訪台　彭博曝北京5大反應

國台辦：兩岸溝通停擺責任在民進黨

國台辦：兩岸溝通停擺責任在民進黨

關鍵字：

馬曉光國台辦兩岸九二共識朱鳳蓮

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面