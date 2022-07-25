日防衛白皮書台灣內容倍增　國台辦批：台灣是中國的台灣

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

日本內閣會議日前公佈最新版的防衛白皮書，與前首相安倍晉三提出的「台灣有事即日本有事」相互呼應。對此，大陸國台辦今（25）日回應道，「我們告誡日方，台灣是中國的台灣，日本政府無權置喙。」

國台辦發言人朱鳳蓮今日指出，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

她接著表示，日本政府的《防衛白皮書》無權就台灣問題說三道四，其渲染所謂大陸對台「軍事威脅」，無視台灣是中國一部分的事實，無視台灣問題是中國內政的實質，嚴重違反國際關係基本准則和中日四個政治文件精神，嚴重違背一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

朱鳳蓮指出，日本對台灣殖民統治50年，犯下的罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難，「我們告誡日方，台灣是中國的台灣，日本政府無權置喙」；日本作為在台灣問題上負有歷史欠賬的國家，應該做的是汲取歷史教訓，更加慎重妥善處理涉台問題，而不是顛倒黑白，更不是別有用心地打「台灣牌」，企圖「以台制華」。

朱鳳蓮最後表示，要求日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤，「我們正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，企圖勾連外部勢力倚外謀『獨』、以武謀『獨』是死路一條。背叛民族利益，必將受到歷史的嚴懲。」