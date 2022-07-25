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大陸 大陸焦點 特派現場

「九二共識」與「一國兩制」有區別概念　國台辦：民進黨混為一談

記者任以芳／綜合報導

今年適逢「九二共識」30週年，大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者。 今（25日）發布最後一集影片，主要解釋「九二共識」和「一國兩制」不是同一件事，而是有明顯區別的兩個概念。對此，朱鳳蓮指出，民進黨將兩者混為一談，誤導台灣民眾，煽動兩岸對抗。

朱鳳蓮指出，「九二共識」和「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念。「九二共識」是現階段推動兩岸關係和平發展‌‌通同政治基礎‌‌，「九二共識」是兩岸有關方面授權協商達成，各自以口頭方式表述‌‌，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，‌‌「九二共識」明確界定兩岸關係的根本性質，‌‌表明兩岸雙方在努力謀求國家統一進程中，均堅持一個中國的原則，構成兩岸關係發展的政治基礎。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 九二共識系列微講座第八集）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 九二共識系列微講座第八集）

她說，正是在這樣的基礎之上，海協會和海基會建立了制度化的協商和聯繫機制，進行了一系列的商談，為改善和發展兩岸關係發揮了重要作用。

朱鳳蓮再解釋，「一國兩制」是大陸提出的實現國家統一後的制度安排，‌‌「一國兩制」的提出要遠遠早於「九二共識」，1979年大陸開始實行和平統一的方針，逐步形成「一國兩制」的科學構想，‌‌在此基礎上確立「和平統一、一國兩制」的基本方針，。

朱鳳蓮表示，民進黨故意將「九二共識」和「一國兩制」混為一談，目的是利用當前‌‌台灣部分民眾對統一的領域心理，誤導台灣民眾，煽動兩岸對抗，‌‌為其否認「九二共識」，破壞兩岸關係尋找藉口，開脫責任，以利其推行「台獨」分裂活動。

她強調，無論民進黨當局怎樣歪曲，其一手摧毀兩岸互信的基礎，破壞兩岸關係和平發展局面，損害台灣民眾切身利益的責任‌‌，是無法回避，也是無法推託。‌‌

▲▼ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

▲ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

關於大陸方面提出「一國兩制」台灣方案，陸委會多次重申，台灣人民已一再透過民主選舉，向全世界及中共表達台灣拒絕「一國兩制」的堅定立場。台灣堅持自由民主憲政、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途須由台灣人民決定，「這『四個堅持』是我們的明確底線」 。

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