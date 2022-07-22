蔡英文2度遞出橄欖枝　國台辦：是導致兩岸緊張動蕩「毒荊棘」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

談及兩岸局勢，副總統賴清德今（22日）說，「過去6年是台灣善意不斷被中國忽略的歷史，總統蔡英文兩度遞出橄欖枝卻未獲回應。」若中方能理解，兩岸關係不至於那麼差，中方的壓力也不會如此巨大。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今指出，民進黨遞出的不是兩岸關係和平發展的「橄欖枝」，而是導致兩岸關係緊張動蕩的「毒荊棘」。

朱鳳蓮指出，民進黨當局上台6年來，為一黨之私大搞政治操弄，極力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，製造兩岸對立對抗，日益把台灣推向危險的深淵。民進黨當局遞出的不是希望兩岸關係和平發展的「橄欖枝」，而是導致兩岸關係緊張動蕩的「毒荊棘」。

朱鳳蓮表示，民進黨當局歪曲抹黑、拒不承認一個中國原則和「九二共識」，圖謀改變兩岸同屬一中的事實，單方面破壞兩岸共同政治基礎。他們叫囂所謂「互不隸屬」，不斷拋出充斥「兩國論」的分裂謬論，操弄「反中仇中」，甚至公開鼓吹「戰爭」。

她說，他們公然篡改歷史，閹割和扭曲祖國大陸與台灣的歷史連結，推進「去中國化」強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫。

朱鳳蓮進一步指出，他們不惜充當外部勢力遏制中國發展的「馬前卒」，一再挑釁滋事，出賣兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益。他們無視台灣民眾要求改善經濟民生，分享兩岸關係和平發展紅利的願望，想方設法限制阻撓兩岸民間交流合作。把這些倒行逆施叫作「善意」，完全是自欺欺人。

最後，朱鳳蓮強調，「民進黨這番歪曲事實、巧言令色的詭辯話術，欺騙不了台灣民眾」。