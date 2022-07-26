高山蔬菜掩護！農場專種大麻　警翻山越嶺4小時...查獲1410株

▲竹山警方於高海拔山區破獲大麻苗1410株。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子以高山經濟作物為掩飾，在高海拔山區的溫室棚架內培養栽種為數眾多之大麻種子，等候植株成熟後販賣牟利；警方日前報請檢方指揮，翻山越嶺4個小時，一舉破獲藏身高山的非法大麻園，起獲1410棵大麻植株，訊後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，將陳男移送法辦。

竹山警分局指出，日前接獲有販毒集團在高山種植大麻圖利的情資，分局長吳詠傑相當重視，指示同仁積極佈線查緝，經多日調查，發現一名陳姓男子竟趁疫情險峻之際，運用自身務農種植專業及相關栽種器具，在縣內高山地區一處無門牌鐵皮屋，在溫室棚架內利用種植高山經濟作物作為掩飾，培養大量大麻種子。

警方發現，該地點戒備森嚴並架設多支攝影機，明顯與一般住處不同，於是報請南投檢署檢察官指揮偵辦，並組成專案小組、縝密蒐證後，待時機成熟，於日前持搜索票2張，兵分多路同步執行搜索，當場查獲陳姓嫌犯在承租果園溫室棚架內所種植多達1410棵大麻植株，以及植栽培養土、電子磅秤、灑水器、培養盤等相關證物，全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，移請南投地檢署偵辦。

吳詠傑表示，大麻為法定第二級毒品，除對人體造成極大傷害，在心理上也會導致妄想、幻覺並有成癮性，警方將持續加強打擊新興毒品及大麻犯罪，並溯源追查其他共犯、向下發掘施用大麻者，從斷絕供給、抑制需求2方面壓制毒品犯罪；南投縣警局長黃永志也提醒民眾，施用、製造、運輸、販賣、轉讓、持有大麻毒品之行為均屬犯罪行為，期盼在嚴峻疫情下除了抗疫，更要一起反毒。