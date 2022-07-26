高嘉瑜曝黨內有人醞釀「換堅」　揭民進黨最憂心1狀況

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜曝黨內一股勢力醞釀「換堅」　揭民進黨最憂心1狀況

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅近期爭議連連，除了論文被控抄襲外，日前正式啟用的新竹棒球場也負評不斷。民進黨立委高嘉瑜25日於政論節目指出，民進黨內部的確「有一股勢力正醞釀換堅」，但民進黨現在最憂心的，是北北基桃竹選情是否會因上述爭議而「一屍五命」。

高嘉瑜在節目《新聞面對面》說，最近難得能看見國民黨血脈賁張地開罵，民進黨當然會深自檢討，因為他們知道棒球場對年輕人來說相當重要。

高嘉瑜進一步指出，從論文到新竹棒球場爭議，民進黨內部已經「有一股勢力正醞釀換堅」，不過，民進黨最擔心的還是北北基桃竹選情是否會因此「一屍五命」。她形容，此情況近似於電影《屍速列車》，「列車長在前面，我們這些乘客坐在後面，都知道快要撞牆了，想要去拉手煞車，只要拉了就可以停止撞牆，可是列車長站在那裡一動也不動，我們也不知道該不該去拉手煞車」。

高嘉瑜坦言，民進黨現在有些人很心急，認為論文與棒球場爭議會影響年輕人支持度以及長期以來打下的政績。當然，林智堅過去做的事都為人稱道，只是民眾會在一時情緒與氣憤之中，難以回想林智堅所有政績，反而一直在論文跟球場中打轉。

高嘉瑜認為，如果未來選戰焦點依舊沉溺在上述爭議，再加上國民黨每天打得歡欣鼓舞，民進黨除了感到無奈，也會為北北基桃竹這麼好的團隊，卻被論文跟棒球場掩蓋而感到可惜，自然憂心地方選情撞車。

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