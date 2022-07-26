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BA.5再爆社區群聚！台大學者曝「8月流行時間點」　單日病例恐破3萬

▲▼面對新型亞變種病毒BA.4及BA.5威脅大流行後的新冠肺炎防疫新思維記者會。（圖／翻攝自台大醫院線上記者會）

▲面對新型亞變種病毒BA.4及BA.5威脅大流行後的新冠肺炎防疫新思維記者會。（圖／翻攝自台大醫院線上記者會）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為南部造船廠工作男性，並發生家庭、職場群聚，累積已有12人陽性，正在進行基因定序。BA.5社區疫情是否會衝擊國內疫情，台灣大學公衛學院教授陳秀熙今（26）日表示，以流行趨勢推算BA.4、BA.5影響時間點約在8月15日至8月底之間，屆時單日病例數可能維持1~2萬，如果發生大規模流行，單日病例最高可能來到3萬。

台大醫院今（26）日上午舉辦「面對新型亞變種病毒BA.4及BA.5威脅 大流行後的新冠肺炎防疫新思維記者會」，邀請陳秀熙分析BA.4、BA.5對國內疫情的可能影響。

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國內疫情目前已經從「大流行」轉向於「地方流行」，陳秀熙表示，台灣的自然感染+追加劑接種，已經築起免疫防火牆，在沒有BA.4、BA.5侵襲影響時，本來估計於8月底可以降至萬例以下，但是現在有BA.2與BA.4、BA.5交叉影響之下，單日病例應該會維持1~2萬，如果有大比例流行，最高約達到單日3萬例左右，但是不會由目前的「地方流行」引起再次「大流行」。

陳秀熙指出，BA.4、BA.5在全世界占比超過70%，台灣是少數比例小於20%，隨著時間過去，到達50%才會有比較大的影響。而從過去經驗推算，從20%升至40%需要約26天，從40%升至60%約需要11天，估計台灣實際被影響時間點約在8月15日到8月底之間。

陳秀熙強調，如果做好提前部署，對台灣威脅不至於太大，雖然仍有少數群聚感染，但大多也會屬於無症狀、輕症個案，不會造成太多嚴重病例。

隨著大流行逐漸趨向地方流行，陳秀熙認為，台灣防疫思維應快速轉變，包含持續維持社區免疫保護防火牆、追加劑及次世代疫苗防疫、新型變種病毒如BA.4、BA.5交叉免疫保護防疫及監測等三項以族群公共衛生為導向防疫策略。

並且加上精準抗病毒藥物與醫療照護，以及中重症流感化監視，以中重症監視為考量進行解封，在醫療能量正常化基礎下，促進民眾回復健康心理，減少戰後嬰兒潮慢性病及癌症可能的延遲照護衝擊，以實證健康促進提升族群免疫力，恢復新常態生活。

至於邊境解封，指揮中心指揮官王必勝表示，除觀察國內外疫情，另也需考量兒童疫苗覆蓋率，達到一定程度才會進一步考慮開放問題。

陳秀熙則表示，台灣一向採取高規格防疫，對於對於兒童疫苗的施打以及高危險族群的追加劑施打，勢必是有必要。尤其是全世界BA.4、BA.5在全世界其他國家已經占比超過70%，大部分的國家民眾被感染，自然免疫保護力也會形成，台灣其實也可以跟著腳步，把國際境外解封接軌。

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