79歲拜登染BA.5「恢復狀況良好」　最快26日可解除隔離

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登21日確診新冠肺炎至今已進入第5天，白宮醫生歐康納表示，拜登的症狀已幾乎消失，僅剩下些微鼻塞與聲音沙啞，也沒有出現呼吸急促的症狀。若拜登26日篩檢結果為陰性，即可解除隔離。

白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）25日更新拜登病況指出，拜登仍有喉嚨痛的症狀，但與前幾日相比，喉嚨痛、流鼻涕和身體疼痛等其他症狀已大幅減輕，其餘症狀已幾乎消失，僅剩下些微鼻塞與聲音沙啞。

歐康納表示，拜登的脈搏、呼吸頻率和體溫都很正常，也沒有呼吸急促的症狀，肺部乾淨且血氧飽和度良好，之後會持續使用Paxlovid進行治療，並觀察是否出現長新冠症狀。

白宮COVID-19協調官吉哈（Ashish Jha）提到，拜登感染的是Omicron亞變種毒株BA.5，若26日篩檢結果為陰性，即可解除隔離，後續也會繼續遵照美國疾病控制與管理中心（CDC）的準則行動。

現年79歲的拜登已經接種了4劑疫苗，他25日在視訊記者會中向記者表示，現在他感覺非常好，「我整整睡了兩個晚上，雖然聲音還有點沙啞，但狀況非常好。」

拜登確診之後，身邊曾密切接觸的17人目前都在隔離中，但現在都沒有人被驗出陽性，第一夫人吉兒（Jill biden）也住在德拉瓦州的住家進行隔離，目前檢驗結果為陰性。

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