16歲弟逃票被抓包　差點打贏警察！1分鐘「爆血格鬥片」瘋傳

NYPD officers spotted two individuals arguing. they jumped the turnstile. The officers told them to leave from there, that's where things escalated. This happened at 125 street Lexington Ave train station.#nypd #BreakingNews #Manhattan #NewYorkCity #nycsubway#subway #breaking pic.twitter.com/asQUirHGiB — NY Actions (@NY_ACTIONS) July 25, 2022

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約發生一起離譜事件，一名16歲少年在曼哈頓地鐵站試圖強行跳過閘門，被警方逮個正著，沒想到他毫不畏懼，當場和員警展開激烈肉搏，打得整張臉沾滿血也絲毫不損他的鬥志，差點就要打贏，所幸另一名員警趕到現場支援，好不容易才將他制伏。

《紐約郵報》報導，這起事件發生於紐約地鐵125街車站，一對16歲小情侶23日下午試圖逃票，被警方發現後言語攻擊員警長達3分鐘，接著在警方試圖逮捕時出手攻擊。

▲ 少年在地鐵站和警察上演肉搏戰。（圖／翻攝自推特）

當時畫面可見，少年一手緊抓員警制服，一手不斷用力揮拳，二人從樓梯一路扭打到閘門，這時他的女友出拳幫忙，馬上被一旁的女警拉開，男女各自對上一名員警，絲毫無意退讓。而少年被打得滿臉是血、露出內褲，仍以手臂緊扣著員警頸部，令員警無法掙脫，好在這時另一名員警到場相助，二名男性合力才將少年壓倒在地，近1分鐘的過程相當暴力血腥。

少年被捕後被控襲擊警察、妨礙行政及拒捕罪嫌，此前曾被控持槍及搶劫，不過24日獲釋。他的女友被依同樣罪嫌逮捕，傳訊結果如何尚不清楚。至於在逮捕過程中受傷的二名警察，皆在醫院治療後出院，其中男警在扭打中頭部及肩膀受傷腫脹，女警則傷勢不明。

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