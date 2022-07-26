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16歲弟逃票被抓包　差點打贏警察！1分鐘「爆血格鬥片」瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約發生一起離譜事件，一名16歲少年在曼哈頓地鐵站試圖強行跳過閘門，被警方逮個正著，沒想到他毫不畏懼，當場和員警展開激烈肉搏，打得整張臉沾滿血也絲毫不損他的鬥志，差點就要打贏，所幸另一名員警趕到現場支援，好不容易才將他制伏。

《紐約郵報》報導，這起事件發生於紐約地鐵125街車站，一對16歲小情侶23日下午試圖逃票，被警方發現後言語攻擊員警長達3分鐘，接著在警方試圖逮捕時出手攻擊。

▲▼ 美國紐約曼哈頓地鐵一名少年和警察上演肉搏戰。（圖／翻攝自推特）

▲ 少年在地鐵站和警察上演肉搏戰。（圖／翻攝自推特）

當時畫面可見，少年一手緊抓員警制服，一手不斷用力揮拳，二人從樓梯一路扭打到閘門，這時他的女友出拳幫忙，馬上被一旁的女警拉開，男女各自對上一名員警，絲毫無意退讓。而少年被打得滿臉是血、露出內褲，仍以手臂緊扣著員警頸部，令員警無法掙脫，好在這時另一名員警到場相助，二名男性合力才將少年壓倒在地，近1分鐘的過程相當暴力血腥。

少年被捕後被控襲擊警察、妨礙行政及拒捕罪嫌，此前曾被控持槍及搶劫，不過24日獲釋。他的女友被依同樣罪嫌逮捕，傳訊結果如何尚不清楚。至於在逮捕過程中受傷的二名警察，皆在醫院治療後出院，其中男警在扭打中頭部及肩膀受傷腫脹，女警則傷勢不明。

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