吃拉麵「1舉動」意外找到老婆！網羨慕：簡直偶像劇

▲男網友下班吃拉麵意外找到未來老婆。（示意圖，與本文當事人無關／記者黃克翔攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

吃個拉麵竟找到自己未來的老婆！一名網友在Dcard上分享自己的戀愛經歷，有次下班後獨自去拉麵店用餐，想不到竟與排隊的前一位女顧客結識，並發展出一段感情。堪稱偶像劇的過程，竟發生在真實生活中，讓網友紛紛表示好羨慕。

「沒錯，我要結婚了，而這一切，都是拉麵的功勞！」發文網友表示，一年多前的某天，他下班後臨時起意去吃拉麵，排隊時發現，前面女生的識別證從包包裡掉出來，他便順手撿起，意外開啟聊天話題。這一聊發現，兩人不僅都愛吃拉麵，還有相同的興趣、愛好。

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最巧的是，輪到入座時，竟然剛好有兩個相鄰的座位，「我們也就理所當然的坐在了一起，連點餐的時候也是一起點的。」用餐時，對著初次見面的女方，「我有點大膽的問她，『要不要試一下我的湯？』沒想到，她竟然還真的說好」，讓原PO超意外，超投緣的二人也交換了聯絡方式，時不時約吃拉麵。

▲網友開玩笑表示，要多去吃拉麵了。（示意圖／取自unsplash）

就在某次吃完麵，原PO騎車載女生回家時，突然感覺到女方從後面輕輕環抱住他，「然後我們就這樣在一起到現在了。」回想起來，男網友滿面春風，「可以說這是一段跟拉麵完全相關的緣分，感謝那天晚上的我突然想吃麵，感謝她也愛吃拉麵。」

貼文一出，其他人都覺得好羨慕，「請問有女生要一起排隊嗎」、「我等等就去拉麵店，掉個證件套讓人來撿」、「這些機會不屬於我」、「已羨慕啊！我這個禮拜吃四碗拉麵，還沒遇到半個妹子」、「下次看到後面是阿姨我一定掉學生證，阿姨我不想努力了」。也有網友調侃，「身為一個拉麵店員工，只能眼睜睜看著這種事情發生」、「開放徵排隊吃壽司，我不跟人家擠拉麵的隊伍」。