老公外派3年過超爽！會計妻「1打2」怨氣值破表：羨慕又嫉妒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻結婚12年，育有兩子，3年前老公被外派到新加坡，所以她除了工作，還得扛起照顧孩子的重擔，雖然婆家娘家都有協助，但看著先生在外旅遊、聚會，過著多彩多姿的生活，讓她很不是滋味，也開始對生活提不起勁。

女網友在「匿名公社」提到，自己是一名會計師，自從老公3年前派駐新加坡，照顧兩孩的責任全落在她頭上，幸好一直以來公婆、娘家都有伸出援手，支撐她繼續這樣的生活。

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不過，當原po最近得知，老公在那過超爽，旅遊、聚餐、逛街、上健身房，讓她突然陷入一種既羨慕又嫉妒的負面情緒，「我開始對生活提不起勁，對孩子也沒有過往的耐心，我甚至不知道我要什麼，真的不知道這樣的狀態該怎麼解決，或得等自己多久？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，她也表示，其實自己有很多朋友，但鮮少透露內心事，「一方面是不想讓別人當垃圾桶，二來是覺得自己的人生得自己釐清。」

對此，網友們紛紛留言開導，「妳也去做想做的事情，放鬆一下心情，轉個念」、「找到自己的興趣，去學東西做東西，或可以尋求心理醫生幫助，加油」、「飛過去找老公一下啊」、「建議培養一些興趣，以前我先生也幾乎都在國外，我都自己找事情做來分散注意力的，加油喔」、「孩子如果大了，妳也可以找個社區活動交友啊，可以自己報名上瑜伽課，周末上拉花班，妳只是沒有找到事情做才羨慕嫉妒恨」、「應該把孩子送去新加坡」。

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