葉匡時摔車骨折！傷勢照曝光　6千人湧臉書集氣

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市前副市長、國民黨高雄市長候選人柯志恩競選團隊主委葉匡時，昨日（25日）在臉書PO文自曝摔車，他24日騎乘自行車從武陵農場出發前往武嶺，沒想到在即將抵達大禹嶺時不慎摔倒，導致左肩鎖骨末端骨折，回到台北後直接住進台大醫院，並於25日上午完成手術，預計明日（27日）出院。文章公開之後，有超過6000名網友湧入他的臉書留言集氣，不少藍營人士也紛紛留言關心傷勢。

▲葉匡時自曝摔車。（圖／翻攝自Facebook／葉匡時，下同）

葉匡時在臉書PO文表示，他參加PPP協會北進武嶺騎車團，第3天也就是24日準備從武陵農場騎到武嶺，沿途風景壯麗，可惜他不小心在即將抵達大禹嶺的路上摔車，很遺憾沒有騎上武嶺。

▼▲葉匡時已完成手術，但他對於沒有騎上武嶺一事感到很遺憾。

葉匡時提到，被送到榮總埔里分院後，診斷為左肩鎖骨末端骨折，回到台北直接住進台大醫院，並於25日上午完成手術，預計27日就能出院，但還要休養2、3個月才能完全康復，「等我康復後，我一定要再騎一次，完成北進武嶺心願。」

文章公開之後，吸引超過6000名網友按讚，大家紛紛留言幫忙集氣，希望葉匡時早日康復。還有不少藍營人士也現身留言，包含國民黨高雄市長參選人柯智恩、台北市議員鍾沛君、立委洪孟楷等人，都十分關心他的傷勢，並為他加油打氣。

▼藍營人士及支持者留言為葉匡時集氣。