葉匡時質疑高鐵助攻罷韓　王定宇：對韓國瑜沒信心？

▲韓國瑜 。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

高鐵公司推出「大學生雙週快閃優惠」，活動日期為5月27日至6月9日，剛好遇到高雄市長韓國瑜6月6日的罷免投票日，高鐵澄清該活動與罷韓無關。高雄市副市長葉匡時質疑「高鐵公司說這個大學生優惠案與罷韓無關，你相信嗎？」對此，王定宇表示，為什麼對韓國瑜這麼沒信心？

王定宇21日在臉書表示，搭高鐵回高雄的大學生，難道不能挺韓國瑜嗎？另外，還有個東西叫google，請輸入「高鐵大學生優惠」，就會發現高鐵公司根本每一、二個月就有「大學生優惠」，枉費葉匡時還當過交通部長，硬要把經常性優惠牽拖罷韓，這是標準的「不會駛船嫌溪窄」。

高鐵公司限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動，大學生只要登錄會員購買5月27日至6月9日期間的指定車次，單張票價滿500元，即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張，優惠券適用時間至7月底。訂位代號若包含去、回程，且票價均滿500元，就可獲2張5折券。

對於國民黨質疑推出優惠是為了助攻罷韓，高鐵公司說明，受疫情衝擊，民眾搭車意願大減，無論平日或假日運量都衰退，2月以來大幅減少約27%，3月中下旬起影響加劇至40%以上，清明疏運期間更大幅減少超過50%。

高鐵公司指出，由於疫情趨緩，配合指揮中心防疫新生活運動，因此，啟動「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，針對不同客群規劃多元化促銷方案，期待透過一系列階段性優惠，以吸引旅客回流、刺激運量提升。