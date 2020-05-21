　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉匡時質疑高鐵助攻罷韓　王定宇：對韓國瑜沒信心？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜市長參加高雄燈會藝術節記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜 。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

高鐵公司推出「大學生雙週快閃優惠」，活動日期為5月27日至6月9日，剛好遇到高雄市長韓國瑜6月6日的罷免投票日，高鐵澄清該活動與罷韓無關。高雄市副市長葉匡時質疑「高鐵公司說這個大學生優惠案與罷韓無關，你相信嗎？」對此，王定宇表示，為什麼對韓國瑜這麼沒信心？

王定宇21日在臉書表示，搭高鐵回高雄的大學生，難道不能挺韓國瑜嗎？另外，還有個東西叫google，請輸入「高鐵大學生優惠」，就會發現高鐵公司根本每一、二個月就有「大學生優惠」，枉費葉匡時還當過交通部長，硬要把經常性優惠牽拖罷韓，這是標準的「不會駛船嫌溪窄」。

高鐵公司限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動，大學生只要登錄會員購買5月27日至6月9日期間的指定車次，單張票價滿500元，即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張，優惠券適用時間至7月底。訂位代號若包含去、回程，且票價均滿500元，就可獲2張5折券。

對於國民黨質疑推出優惠是為了助攻罷韓，高鐵公司說明，受疫情衝擊，民眾搭車意願大減，無論平日或假日運量都衰退，2月以來大幅減少約27%，3月中下旬起影響加劇至40%以上，清明疏運期間更大幅減少超過50%。

高鐵公司指出，由於疫情趨緩，配合指揮中心防疫新生活運動，因此，啟動「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，針對不同客群規劃多元化促銷方案，期待透過一系列階段性優惠，以吸引旅客回流、刺激運量提升。

ET快訊
了不起榜首！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」　網洗版跪了
快訊／威力彩5.1億「頭獎號碼」出爐！雨天對獎發大財
寧夏夜市知名豆花店員工偷4450元　她自爆「16年偷600萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

老司機快來！北市酒店業悶了1個多月　14家業者今解封

王鴻薇質疑是「錢櫃門神」　北市府：若協商破局會協助團訟

新北5萬多件紓困補助！中央撥2億5500萬還是不夠...盼再撥3億

邱顯智要求暫停區間測速　新北：死傷增加誰負責？

葉匡時質疑高鐵助攻罷韓　王定宇：對韓國瑜沒信心？

韓國瑜登東沙島？陳玉珍28日排考察行程　韓有機會隨行

了不起榜首！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」　網洗版跪了

蔡壁如嗆「發言人死了」疑涉職場霸凌　北市勞動局將調查

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

老司機快來！北市酒店業悶了1個多月　14家業者今解封

王鴻薇質疑是「錢櫃門神」　北市府：若協商破局會協助團訟

新北5萬多件紓困補助！中央撥2億5500萬還是不夠...盼再撥3億

邱顯智要求暫停區間測速　新北：死傷增加誰負責？

葉匡時質疑高鐵助攻罷韓　王定宇：對韓國瑜沒信心？

韓國瑜登東沙島？陳玉珍28日排考察行程　韓有機會隨行

了不起榜首！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」　網洗版跪了

蔡壁如嗆「發言人死了」疑涉職場霸凌　北市勞動局將調查

貴婦居家服UCHINO斜袖設計「手臂更細」　穿出門也很華麗

「陸版花澤類」放話：魏晨結婚送房子…結果真領證！承諾跳票：原諒年少無知

美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

梅雨鋒面強降雨！萬里台二線嚴重積水　金山警啟動交管警戒

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

中職／不用人形立牌！桃猿準備好迎接球迷　卻因雨延賽

恐無罪！ 19週男嬰從馬通沖進化糞池　未婚懷孕女認了：經濟上沒辦法

孫尤安宅家創作力爆發...砸百萬「傳承外婆秘方」！

老司機快來！北市酒店業悶了1個多月　14家業者今解封

防國安漏洞！大陸人大今晚公布「港版國安法」　4大要點內容曝光

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

呱吉預估罷韓會失敗…端「祭品文」

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

市長合照少了他變一袋垃圾　高市府：低級

快訊／妹澳洲離奇亡...姐哭求外館找真相　澳重大刑案組「重啟調查」！

了不起！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

顧立雄出任國安會！李正皓稱：殺手本色

蔡英文520演說讚防疫　洪秀柱：有這麼好？

陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

罷韓數字曝光… 　「這事件」發生後多5萬票　

妹澳洲打工「離奇亡」骨灰回台被亂丟...姐姐哭求外館找真相

更多熱門

相關新聞

自由座全面解禁　還要再等等

自由座全面解禁　還要再等等

因應新冠肺炎，台鐵、高鐵在連假疏運期間取消販售自由座或站票，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，僅能「有限度的賣站票」。交通部今日向指揮中心提案，將遵照指示，以每個人都有座位為優先，若旅客需求高，才會啓動有限、少量的站位。

卡古KUSO韓市長真心話：可憐啊　

卡古KUSO韓市長真心話：可憐啊　

陳玉珍28日排考察行程　韓國瑜有機會登東沙島

陳玉珍28日排考察行程　韓國瑜有機會登東沙島

江耀宗續任　高鐵第九屆董事長

江耀宗續任　高鐵第九屆董事長

大學生折扣遭疑挺罷韓　高鐵駁斥

大學生折扣遭疑挺罷韓　高鐵駁斥

關鍵字：

葉匡時高鐵罷韓王定宇韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面