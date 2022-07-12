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王金平出面召集！柯志恩「競選團隊」出爐　韓團隊葉匡時任主委

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩10日公開行程。（圖／柯志恩團隊提供）

▲柯志恩說，2022這場選舉對一窮二白的在野黨的確十分艱辛，但她就像奔赴前線的戰士，義無反顧、勇敢挺進。（圖／柯志恩團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（12）日公布競選團隊組織架構，包含立法院前院長王金平任榮譽主任委員、高雄前副市長葉匡時任主任委員，另外，也找來立委吳怡玎任總幹事等。柯志恩表示，大家的共識就是用最少經費和人力打一場凝聚力最強的選戰，為了節省經費未來競選總部就設在國民黨的高雄市黨部，但願拚出最佳戰績回報眾人的厚愛與期許。

柯志恩昨日確診，但選戰腳步並未就此停下，她今天在臉書公布自己的競選團隊組織架構，王金平院長任榮譽主任委員，葉匡時前副市長任主任委員，吳怡玎立委任總幹事，蕭漢俊理事長及莊啟旺前議長任執行總幹事，黃昭順前立委任總協調，陳麗娜議員任發言人團隊召集人。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市前副市長葉匡時將任柯志恩競選團隊主任委員。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，她自搬到高雄，每天馬不停蹄拜會、請託，市民都會給她滿滿的歡迎與鼓勵，擁抱高雄讓人充滿信心與歡喜！近日立院王金平前院長也在路竹老家，邀請高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄、前高雄市議長莊啟旺、前議員李長生、高雄市黨部主委許福明、以及市農會理事長蕭漢俊共進早餐，讓她向這些基層實力深厚的地方領袖再次請益、懇託。

王金平身為地方大老又是藍營在高雄倍受尊敬的大家長，對於選舉有精闢獨到的見解。柯志恩說，由他出面召集，讓競選團隊更快速整合成軍，會中建立的共識就是用最少經費和人力打一場凝聚力最強的選戰，為了節省經費未來競選總部就設在國民黨的高雄市黨部。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲為了節省經費未來柯志恩競選總部就設在國民黨的高雄市黨部，用最少經費和人力打一場凝聚力最強的選戰。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩最後感謝這麼多前輩及先進同志願意來坐鎮領軍，幫助她打一場翻轉高雄的漂亮選戰，還有很多副主委及顧問團的顧問，留待她身體康後一一拜訪徵詢意願。她相信她的競選團隊雖然資源有限，但求勝的戰力愈來愈旺盛，未來，她更要啟動與高雄全體市民對話，讓這場選舉注入更多多元的思考與腦力激盪。

競選團隊建立好架構，接著更多幹部和志工就會馬上進入戰鬥位置，一起爭取高雄市民的認同。柯志恩說，2022這場選舉對一窮二白的在野黨的確十分艱辛，但她就像奔赴前線的戰士，義無反顧、勇敢挺進。

柯志恩說，她感謝傳授經驗、做她後盾、全力支援她、力挺她的每一位輔選前輩及同志，但願拼出最佳戰績回報眾人的厚愛與期許。

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柯志恩高雄市長國民黨王金平葉匡時

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