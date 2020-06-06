葉匡時引用蘇軾《次韻江晦叔二首》　網不捨：你比韓國瑜更像市長…





▲高雄市副市長葉匡時 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。對此，高雄市副市長葉匡時引用宋朝著名文學家蘇軾的《次韻江晦叔二首》，讓不少粉絲為他感到不捨，紛紛留下「辛苦了…」

面對同意罷免韓國瑜的票數達93萬9090票，確定被解職，葉匡時6日晚間於臉書上表達心中想法。葉匡時引述蘇軾的《次韻江晦叔二首》，表示「浮雲時事改，孤月此心明。雨已傾盆落，詩乃翻水成。」

對此，網友們不捨留言，「蘇軾當年就是官場不得勢，一再被罷官降職..」、「辛苦您了，前方還有許多需要您的舞台，您的專業熱誠助人，我們感受得到」、「葉副辛苦了。欲窮千里目，更上一層樓」、「不值付出，前方仍有花好月圓」、「老師，我覺得您比韓更像市長。辛苦您了！！！」、「副市長，您辛苦了」。

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▼得知罷免韓國瑜通過後，葉匡時發表感想。（圖／翻攝自葉匡時臉書粉專）