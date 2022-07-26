鬼門將開！「含冰塊」5行為易招陰　這動作恐見好兄弟

記者陳俊宏／綜合報導

周五就是農曆七月「鬼門開」，命理專家小孟老師今天（26日）在臉書分享，鬼月5種飲食容易招陰，包括含冰塊、吃鴨蛋；另外，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

▼許多人農曆七月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

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TOP 5：不要吃生魚片

鬼月切記生魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡溯溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

▼生魚片。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



TOP 4：梨子

鬼月晚上儘量不要吃梨子，因為俗語說「招梨來」（招你來），因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

TOP 3：鴨蛋

在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子，變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。另外，古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」閩南有句話說「到蘇州賣鴨蛋」，因此鬼月不要吃鴨蛋。

▼鴨蛋。（示意圖／記者許展溢攝）



TOP 2：不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月儘量避免這樣的狀況發生。

TOP 1：不要含冰塊

鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉，會變成「水鬼」。若你住家離河堤或海邊很近，容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更想含冰塊消暑，務必格外謹慎。

▼冰塊。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

