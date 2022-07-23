今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意　3類人衰運纏身

▲大暑到！命理師提醒5禁忌、3類人要特別注意。（示意圖／記者屠惠剛攝）
記者邱晟軒／綜合報導
今天為（國曆7月23日）迎來24節氣當中的「大暑」，也就是一年之中最酷熱的時候。對此，命理專家小孟老師特別提醒，大暑這個日子有「5大禁忌」供民眾參考，另外也示警「屬羊、水瓶座、摩羯座」3類人易有衰運發生，凡是要小心。
小孟老師表示，這一天是氣候最酷熱的時刻，也是溫度達到最高峰的時候，因此稱為大暑，而古人稱大暑熱不透，大水風颱到：則是大暑若不夠熱就會有颱風大雨；古人也說大暑熱不透，收成就不夠：顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好。
大暑禁忌一次看懂：
1、大暑不宜曝晒：
大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。
2、忌辛辣與油膩食物：
大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。
3、室內冷氣不宜開太強：
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。
4、忌食冰冷食物：
大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。
5、萬事不宜：
大暑農民曆為諸事不宜，切忌不宜祭祀.搬家.動土等。以免衰神纏上身。
3類人易有衰事：
屬羊：當日當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
水瓶座：受到土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。
魔羯座：受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意3C產品耗損。
大暑開運法：
大暑建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。
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