今年鬼月極凶！超詳細「22禁忌大公開」　別輕易嘗試

▲鬼月即將到來，專家公布22項禁忌需要特別留意。（示意圖／記者陳涵茵攝)
記者邱晟軒／綜合報導
今年鬼門開的時間是7月29日（農曆7月初一），許多民眾大多抱持寧可信其有不可信其無的態度，不過，命理專家小孟老師今（25日）提前預警「鬼月22大禁忌」提供給民眾參考，千萬別犯，以免招來「好兄弟」。
小孟老師今天在臉書發文表示，今年虎年為「凶年」，凶年的鬼月容易凶上加凶，大家一定要小心疫情，容易在鬼月有反撲的跡象，不宜鬆懈，一但鬆懈就會蔓延。
鬼月22禁忌要注意：
1、不宜游泳
相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴會找替身俗稱「抓交替」。
2、不宜看屋齡30年以上老房
相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕容易沖煞感冒。
3、避免半夜到醫院
相傳往生者死前較多記憶在醫院，倘若家裡沒有恭奉祖先的後代，祖先回不了家容易徘徊在醫院。
4、避免傍晚到廟旁邊走動
相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。
5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。
6、鬼月夜晚不宜曬衣服
相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。
7、鬼月不宜持咒（即：念咒）
相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。
8、半夜不宜大吼大叫
如果你鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟招致睡眠品質變差。
9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀
相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。
10、鬼月晚上不宜吹口哨
因為吹口哨音頻叫趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。
11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香
香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。
▲鬼月禁忌大公開！（示意圖／達志影像／美聯社）
12、鬼月切莫拜陰廟
鬼月的陰廟會顯得更陰，因此鬼月拜陰廟八字太輕者容易撞鬼。
13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照
近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。
14、鬼月不宜一直說「死」這個字
以免惹怒好兄弟。
15、鬼月不宜玩試膽大會
喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月刻意玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。
16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0
以免接通的是往生者。
17、鬼月半夜看鬼片
當心好兄弟陪你一起看。
18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話
當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。
19、鬼月到旅館時
記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。
20、鬼月動刀
儘量選擇白天對身體較好。
21、鬼月搬家入厝
儘量挑選正中午對運勢較好。
22、鬼月娶親
儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。
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