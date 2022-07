英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」　努力挑選上千受損戰車維修

▲俄軍現在正努力尋找幾千輛在烏克蘭被毀的坦克,重新進場維修。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

英國國防部在推特上發表的俄烏戰況情報指出,俄軍現在烏東戰場正面臨兩難的情況,另外在距離烏克蘭10公里外的俄羅斯境內,發現一處軍車維修工廠,裡面至少有300輛受損軍車等待接受維修。

英國國防部推特指出,頓巴斯和赫爾松地區的戰鬥尚未出現決定性戰果,俄軍指揮官正面臨應該要為烏東的攻勢增援,還是加強俄羅斯西部防禦的兩難局面。

