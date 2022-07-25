英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」　努力挑選上千受損戰車維修

▲俄軍現在正努力尋找幾千輛在烏克蘭被毀的坦克，重新進場維修。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

英國國防部在推特上發表的俄烏戰況情報指出，俄軍現在烏東戰場正面臨兩難的情況，另外在距離烏克蘭10公里外的俄羅斯境內，發現一處軍車維修工廠，裡面至少有300輛受損軍車等待接受維修。

英國國防部推特指出，頓巴斯和赫爾松地區的戰鬥尚未出現決定性戰果，俄軍指揮官正面臨應該要為烏東的攻勢增援，還是加強俄羅斯西部防禦的兩難局面。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/zf26RycMYw — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 25, 2022

另外在距離烏克蘭邊境10公里的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）境內，發現一處專門維修、翻新俄軍軍車的工廠，現場至少有300輛俄軍的受損車輛，包括主戰坦克、裝甲運兵車和一般的支援軍用卡車。

俄軍除了存在人員的問題外，正持續努力挑出烏克蘭行動中，受損的幾千輛戰車進行翻新維修。

