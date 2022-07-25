　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」　努力挑選上千受損戰車維修

▲▼俄軍坦克,T-72,俄軍。（圖／路透）

▲俄軍現在正努力尋找幾千輛在烏克蘭被毀的坦克，重新進場維修。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國國防部在推特上發表的俄烏戰況情報指出，俄軍現在烏東戰場正面臨兩難的情況，另外在距離烏克蘭10公里外的俄羅斯境內，發現一處軍車維修工廠，裡面至少有300輛受損軍車等待接受維修。

英國國防部推特指出，頓巴斯和赫爾松地區的戰鬥尚未出現決定性戰果，俄軍指揮官正面臨應該要為烏東的攻勢增援，還是加強俄羅斯西部防禦的兩難局面。

另外在距離烏克蘭邊境10公里的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）境內，發現一處專門維修、翻新俄軍軍車的工廠，現場至少有300輛俄軍的受損車輛，包括主戰坦克、裝甲運兵車和一般的支援軍用卡車。

俄軍除了存在人員的問題外，正持續努力挑出烏克蘭行動中，受損的幾千輛戰車進行翻新維修。
 

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
童星吳兆絃曬破尺度辣照！　洩超兇曲線
小紅書內部文件流出？　網路表情「XDD」竟是敏感禁語
鳳小岳公開求助！外甥女「患罕見疾病」　盼一線希望
「桃園新選風」酸林智堅看板遭撤喊告！廣告公司曝內幕
沒辦好市多會員也能用！「隱藏神卡」被挖出　內行爽買讚：很划算
泳裝正妹水上自由落體！出來「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了
許藍方給的撫慰金「全數捐出」！正宮不忍了　痛揭婚姻瘡疤

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」　努力挑選上千受損戰車維修

CNN：FBI調查證實中國製「華為設備」　可破壞美國核武庫通信

台灣海巡赴帛琉跨國演習「只能看不能參加」　連合影也沒有

啟動量產？　第二架殲-20雙座原型機現身

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

萌貓緊抱零食卻被搶！　眼神委屈：那是我的欸

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」　努力挑選上千受損戰車維修

CNN：FBI調查證實中國製「華為設備」　可破壞美國核武庫通信

台灣海巡赴帛琉跨國演習「只能看不能參加」　連合影也沒有

啟動量產？　第二架殲-20雙座原型機現身

常失眠？美女醫推「超好入睡6食物」　老公親試結果驚呆

傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

雲林發起反焚化爐萬人連署　經部重申不設：政治炒作假議題

《少年安》懷念譚至剛！爸媽都來了　母曝外國臉由來和「美軍」有關

日傳奇女星島田陽子​大腸癌逝…享壽69歲！　生前預約「宇宙葬」

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」　努力挑選上千受損戰車維修

38歲楊丞琳發「零修圖」美照，網歪：原來明星衣服也有線頭

小紅書內部文件流出？　網路表情「XDD」竟是敏感禁語

居家不適合擺放的5種單品：懶骨頭、地毯都上榜！

鳳小岳公開求助！外甥女「患罕見疾病」　手術倒數8天盼一線希望

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

軍武熱門新聞

CNN：FBI證實華為設備　可破壞美國核武庫通信

第二架殲-20雙座原型機現身

台海巡赴帛琉「只能看演習」　連合影也沒

最後的「颱風級」巨型核潛艦退役

不只佳山還有石子山！蘇紫雲：F-16V部署台東是對的

萬安演習27至30日請民眾配合疏散

裝甲兵遭砲管壓傷不治追主因　軍方：非戰車成員

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業 平均年齡23歲受訓僅需3年

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

英情報局長稱烏克蘭必須贏　因習近平如鷹一般注視

解放軍擴編陸戰隊　大陸軍事專家：應對台海

俄軍飛彈轟炸敖德薩　烏糧食出口協議才剛簽完

漢翔：至2026年可交付空軍共66架

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

更多熱門

相關新聞

CNN：FBI證實華為設備　可破壞美國核武庫通信

CNN：FBI證實華為設備　可破壞美國核武庫通信

CNN在23日的獨家報導指出，美國聯邦調查局（FBI）經過多年的調查證實，中國製的華為設備，可以捕獲並且破壞高度受限的美國國防部通信，甚至包括監督使用核武的美國戰略司令部的通信，包括現任和前任國家安全官員在內的十多個消息來源向 CNN 描述了這件事，他們都要求匿名，因為他們沒有被授權公開發言。

日本邀所有邦交國出席安倍國葬　俄國也在列

日本邀所有邦交國出席安倍國葬　俄國也在列

美軍狂秀阿帕契實彈射擊照　大秀肌肉嚇阻平壤

美軍狂秀阿帕契實彈射擊照　大秀肌肉嚇阻平壤

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

快訊／7-11開出3張千萬發票

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

完整聲明全文！車禍始末「只有林志穎最清楚」

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面