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烏克蘭大讚「海馬斯」戰果：摧毀俄軍50彈藥庫　切斷後勤供應鏈

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲烏克蘭國防部長大讚海馬斯（HIMARS）的戰果。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭國防部25日表示，自從上個月收到美國軍援的海馬斯（Himars）多管火箭以來，已經利用它摧毀了50處俄軍的彈藥庫，有效切斷了俄軍的後勤供應鏈。

根據《路透社》報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在國營電視台，強調了海馬斯對擊退俄羅斯，發揮越來越大的影響力。

列茲尼科夫說，這切斷了俄軍的後勤供應鏈，剝奪了他們進行積極戰鬥，以及對我軍炮擊的能力。

《路透社》表示，無法獨立證實烏克蘭的言論，俄羅斯對此也尚未發表評論。

列茲尼科夫並表示，烏克蘭的炮兵對數座橋梁發起「精準」攻擊。儘管他並未提供細節，但顯然是指遭俄軍佔領的赫爾松地區（Kherson），當地官員稱過去一周有3處渡河點遭到海馬斯攻擊。

列茲尼科夫還指出，烏克蘭已經收到3輛獵豹（Gepard）防空戰車，是預期15輛中的第一批，未來還預期會收到數十輛豹式（Leopard）戰車支援。

俄方先前曾說摧毀多具海馬斯，都遭到烏克蘭否認。俄羅斯國防部25日又說，俄軍已摧毀了在烏克蘭西部克梅尼斯基（Khmelnitsky）的海馬斯彈藥庫。

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