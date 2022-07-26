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歐洲議會副議長：與台灣合作　避免烏克蘭遭遇重演

▲▼總統蔡英文20日接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府直播）

▲歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府直播）

文／中央社

日前訪台的歐洲議會副議長畢爾接受德國媒體訪問時表示，為避免烏克蘭被入侵的遭遇重演，歐洲應該公開與台灣合作，讓台灣的民主被世人看見。

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）專訪時表示，俄烏戰爭對歐洲的啟發是民主國家應該更團結，從國際局勢來看歷史並沒有終結，中國不遵守國際規範，俄羅斯違反國際法重劃邊界，為避免烏克蘭的遭遇重演，歐洲有必要力挺台灣。

她警告中國，幾乎天天在國際水域和台灣防空識別區挑釁，或用貿易施壓，應該很清楚入侵台灣將付出「非常、非常高的代價」。

畢爾19日至21日訪台，與總統蔡英文、外長吳釗燮等人會談，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣。

畢爾回顧此行表示，與台灣官員的會談有兩大主題，首先是台灣的民主應該被世人看見，歐台共享民主、法治和市場經濟的價值，台灣也支持烏克蘭反抗俄國入侵。

其次是如何確保台灣的穩定與和平，這點不僅攸關台灣人民的自由，也影響地緣政治，畢竟歐洲的繁榮取決於台灣的供應鏈。

至於歐台關係，畢爾表示她支持歐台洽簽雙邊投資協定 ，以及歐盟駐台代表處的升級。

她還期待台灣半導體業在歐洲投資，指歐盟正在討論的晶片法案可為台灣的投資提供框架，台灣方面對投資歐盟表示出極高興趣。

在歐洲，許多人擔心與台灣走太近會挑釁北京，畢爾回應說事實正好相反，與台灣公開合作才能保護台灣免於中國攻擊。

出身德國的畢爾隸屬自由民主黨（FDP）。自民黨長年支持台灣，曾在去年的全國黨代表大會刪除競選政見的一中政策，支持台灣人民決定自己的前途。

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