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飛彈攻擊烏克蘭敖德薩港　俄國稱「不會」影響糧食出口

▲▼俄烏簽署烏克蘭糧食出口協議後，俄軍發射飛彈轟炸敖德薩（Odesa）。（圖／路透）

▲俄烏簽署烏克蘭糧食出口協議後，俄軍發射飛彈轟炸敖德薩（Odesa）。（圖／路透） 

文／中央社

克里姆林宮今天指出，俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭黑海港口敖德薩不會影響糧食出口，但克宮也指稱，聯合國必須確保解除對俄國的糧食出口限制，讓俄烏達成的糧食出口協議能實行。

路透社報導，烏克蘭方面今天則表示，烏國希望這項糧食出口協議將在本週開始付諸實行。

俄羅斯與烏克蘭上週簽署協議，將在戰亂的烏國開設糧食出口走廊，但俄國上週末發射飛彈，攻擊糧食出口港敖德薩（Odesa），引發各界質疑這項協議能否實行，小麥價格今天大漲。

芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）小麥期貨交割價今天上漲近4%．來到每英斗7.86美元。22日糧食協議宣布後，小麥價格曾下跌近6%，當時跌落的價格如今已大多漲回。

俄羅斯及烏克蘭22日各自與聯合國及土耳其簽署協議，將重新開放3個烏國黑海港口讓糧食得以出口。這項協議有效期限為120天，目標是每月5百萬公噸出口量。

烏克蘭昨天依據這項新協議，堅持繼續重啟從黑海港口出口糧食工作，但烏國也警告，如果俄國飛彈攻擊敖德薩一事意味將有更多飛彈來襲，糧食運送將會受阻。

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