黃偉哲現身和緯市場啟用第17處惜食平台 　發放市場券衝買氣

▲台南市長黃偉哲24日傍晚現身北區和緯黃昏市場，與多位地方民代一同出席市府與和緯市場攜手設立的「惜食平台」啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲24日傍晚現身北區和緯黃昏市場，與多位地方民代一同出席市府與和緯市場攜手設立的「惜食平台」啟用儀式，這也是台南市設置的第17處惜食平台，黃偉哲特別感謝和緯市場管理委員會以及各攤商的全力支持，還有羅忠仁先生捐助一台「惜食冰箱」，讓捐贈的食材能夠妥善保存。

惜食平台將供應私立惠山社會福利慈善事業基金會的瑞馨家園、瑞堂家園、惠山園小作所的共餐食材使用。





另外，為了提升市場買氣，支持市場攤商，黃偉哲也在和緯市場快閃發放400張50元市場兌換券，鼓勵在地居民多來和緯市場消費，民眾反應熱烈，短時間即發放一空。黃偉哲也與現場的市民分享今日台南COVID-19確診數降至六都最低的好消息，感謝市民朋友努力防疫，也提醒市場採買要持續注意防疫。





黃偉哲表示，本次在和緯市場設立惜食平台據點，也是首次與民有市場合作，對於推廣惜食平台惜食愛食的理念，更邁出一大步。黃偉哲說，實物銀行、惜食平台是台南社福兩大支柱，未來還會持續地推動。





黃偉哲進一步指出，惜食平台與許多市場合作建置，是因為市場往往是最容易產生剩餘食材的地方，妥善利用物資，轉而讓有需求的朋友使用，讓物資不被浪費。目前除了台南17處市場設有惜食平台外，在台南各區域還設有實物銀行，由善心團體或善心人士捐贈實用物資，每個月發放點券給弱勢市民，憑點券即可去實物銀行兌換物資，提供最實際的照顧。



黃偉哲特別感謝包括和緯黃昏市場管理委員會會長楊憲政、社團法人台南市北區大港社區發展協會理事長黃森楠、財團法人台南市私立惠山社會福利慈善事業基金會董事長賴鵬展以及各攤商全力支持，也特別感謝羅忠仁先生，慷慨捐助惜食平台冰箱，使食材得以妥善保存、維持鮮度。





社會局表示，台南「惜食平台」從108年開始佈建，第一處選在歷史悠久的東菜市場，隨後陸續在台南各地的公有零售市場開辦，透過市場攤商捐贈食材，再媒合社區關懷據點或社福團體作為共餐的補充食材，累積捐贈食材達28噸590公斤，受益145935人次，成果相當豐碩。