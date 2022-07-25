黃偉哲視察南科北側兩聯外道路工程　改善交通壅塞　

▲台南市長黃偉哲偕同工務局及立委郭國文前往現場視察，關心南科北側兩聯外道路工程品質與執行情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供南科與周邊區域便捷道路網，解決大批就業人潮所帶來的交通問題，台南市政府於南科特定區北側開闢5-40M及10-30M兩條計畫道路將完工，25日市長黃偉哲偕同工務局及立委郭國文前往現場視察，關心工程品質與執行情況。

黃偉哲表示，新闢建的兩條道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道，完工後可望分散南科交通壅擠情況，提高南科交通輸運速度。



黃偉哲進一步指出，除了上述兩條新闢道路外，高公局目前正規劃改善安定交流道北出匝道以紓解車流，對此市府也與高工局達成合作共識，市府於市道178線拓寬增設右轉專用道以提高整體效益；而為避免施工介面及發包施工期程不一致，市道178線拓寬增設右轉專用道工程將委由高公局一併發包代辦，盼相關工程如質如期完成，改善安定交流道的負荷，以及提高國道主線車流及民眾通勤的順暢性。





工務局表示，「國道一號安定交流道北出匝道壅塞改善工程」道路長303公尺、寬為30-35公尺，配合高公局匝道改善，市道178線連絡道將於匝道外側拓寬1.5公尺，南市府配合編列預算3200萬元，目前高公局南區養護分局辦理細部設計中，預計最快今年底發包執行。



另外，南市府於2021年於台南科學園區特定區北側，開闢南科5-40 M及10-30M 兩條聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道。5-40 M計畫道路起點（安定東路與直加弄大道口）向東延，路寬40公尺全長約1024公尺；10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南至5-40 M路口銜接，路寬30公尺長度約230公尺。兩條道路工程總經費約9.44億元(含用地費)。





因2案工程都位於蘇厝文化遺址，施工監看時發現文化層存在，需採取因應措施，故10-30M計畫道路配合變更施工方式繼續進行，預估7月底前可全數完工；而5-40M計畫道路因遺址密集性更高，後續還需視試掘調查結果檢討施工方式，預計明年底完工。